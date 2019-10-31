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喜樂島花蓮車站設攤連署 站方認為違反行政中立勸離

「喜樂島聯盟」今日在花蓮車站內設攤推動連署呂秀蓮、彭百顯選總統（記者劉慶侯翻攝）

「喜樂島聯盟」今日在花蓮車站內設攤推動連署呂秀蓮、彭百顯選總統（記者劉慶侯翻攝）

2019-10-31 12:15:47

〔記者劉慶侯／台北報導〕「喜樂島聯盟」今日在花蓮車站內設攤推動連署呂秀蓮、彭百顯選總統，但為鐵路警察局制止，一度為對方質疑妨害自由，後經站務人員出面解釋行政中立立場，對方始結束連署活動。

台鐵花蓮車站服務台是接獲電話通報，指稱有人在車站內設攤，轄管花蓮分駐所接獲通報，派員到場了解狀況時，一度被設攤人士認為警方妨害活動自由。

鐵警局最後認為設攤行為是屬鐵路局職權管轄，便請站方派員到場處理，由副站長及站務主任相繼到場後，向喜樂島聯盟表達站方立場及說明未經許可不得設攤。

鐵警局表示，警方基於防止危害及衝突事件發生，僅全程實施監控警戒，並未有干擾及妨害連署活動的情事，經站方人員及員警協調後，喜樂島設攤人員始結束連署活動離開站區。

「喜樂島聯盟」今日在花蓮車站內設攤推動連署呂秀蓮、彭百顯選總統。警方到場了解。（記者劉慶侯翻攝）

「喜樂島聯盟」今日在花蓮車站內設攤推動連署呂秀蓮、彭百顯選總統。警方到場了解。（記者劉慶侯翻攝）

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