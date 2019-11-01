為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

接不接韓國瑜競總主委？朱立倫：沒談過 不回答假設性問題

國民黨前主席朱立倫，今天到宜蘭為立委參選人呂國華輔選。（記者張議晨攝）

國民黨前主席朱立倫，今天到宜蘭為立委參選人呂國華輔選。（記者張議晨攝）

2019-11-01 10:30:08

［記者張議晨／宜蘭報導］國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委喬不攏，傳出韓推薦前主席朱立倫接任競選總部主委；朱今天受訪時仍然未具體回應是否接任，重申競總主委人選尊重韓國瑜，每一任黨主席都有責任。至於接任意願高低，他則強調，「我沒談過」，現在不回答假設性問題。

朱立倫說，他有看到媒體傳言，但韓總部特別強調這是媒體臆測，明天他會到台南為洪秀柱加油，韓應該也會到場，他希望能在團結努力下，在明年總統、立委大選中勝出。

本報今天報導，韓國瑜7月曾當面邀請朱立倫，擔任競選總部主委並兼總幹事，但被拒絕；朱今天受訪時，被問及是否願意接任，他重申先前說法，每一任國民黨主席都有責任幫忙，讓競選總部跟黨中央二合一，發揮最強戰力。

至於接任意願高低，朱則強調，他從沒談過，也不回答假設性問題，造成韓國瑜困擾，現在民眾最關心每一位前主席能全心團結在一起，國民黨只有團結才能勝選。

朱立倫今上午到宜蘭，陪同國民黨立委參選人呂國華，到宜蘭市綠九市場掃街，拉抬呂國華聲勢；朱立倫說，大選進入最後階段，希望宜蘭人可以選出真正做事情的候選人，讓國民黨在總統、立委大選中勝出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
接任競總主委？ 朱立倫：尊重韓國瑜的決定
2019-11-01 05:30

接任競總主委？ 朱立倫：尊重韓國瑜的決定
韓國瑜譏綠營「白胖」朱立倫幫腔：他是在替地方抱屈
2019-10-29 12:55

韓國瑜譏綠營「白胖」朱立倫幫腔：他是在替地方抱屈
竹科潤隆 全台狂銷8成！

竹科潤隆 全台狂銷8成！
韓國瑜送學生出國支票 朱立倫幫圓：應是擴大辦理
2019-10-28 11:40

韓國瑜送學生出國支票 朱立倫幫圓：應是擴大辦理
坦言藍營失去很多朋友 朱喊：把不表態的民眾爭取回來
2019-10-22 12:44

坦言藍營失去很多朋友 朱喊：把不表態的民眾爭取回來
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播