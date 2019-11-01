接不接韓國瑜競總主委？朱立倫：沒談過 不回答假設性問題

國民黨前主席朱立倫，今天到宜蘭為立委參選人呂國華輔選。（記者張議晨攝）

2019-11-01 10:30:08

［記者張議晨／宜蘭報導］國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委喬不攏，傳出韓推薦前主席朱立倫接任競選總部主委；朱今天受訪時仍然未具體回應是否接任，重申競總主委人選尊重韓國瑜，每一任黨主席都有責任。至於接任意願高低，他則強調，「我沒談過」，現在不回答假設性問題。

朱立倫說，他有看到媒體傳言，但韓總部特別強調這是媒體臆測，明天他會到台南為洪秀柱加油，韓應該也會到場，他希望能在團結努力下，在明年總統、立委大選中勝出。

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本報今天報導，韓國瑜7月曾當面邀請朱立倫，擔任競選總部主委並兼總幹事，但被拒絕；朱今天受訪時，被問及是否願意接任，他重申先前說法，每一任國民黨主席都有責任幫忙，讓競選總部跟黨中央二合一，發揮最強戰力。

至於接任意願高低，朱則強調，他從沒談過，也不回答假設性問題，造成韓國瑜困擾，現在民眾最關心每一位前主席能全心團結在一起，國民黨只有團結才能勝選。

朱立倫今上午到宜蘭，陪同國民黨立委參選人呂國華，到宜蘭市綠九市場掃街，拉抬呂國華聲勢；朱立倫說，大選進入最後階段，希望宜蘭人可以選出真正做事情的候選人，讓國民黨在總統、立委大選中勝出。

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