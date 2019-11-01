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曾讚韓國瑜政治奇才 賴清德：現在是「奇」怪
2019-11-01 10:45:20
〔記者楊心慧／台北報導〕前行政院長賴清德掃街輔選行程今天上午正式啟動！首站賴清德替台北市議員、港湖區立委參選人高嘉瑜助選掃街，被問到先前曾讚高雄市長韓國瑜是「百年難得一見政治奇才」，賴清德說：「還是奇才，不過之前的奇是奇特，現在是奇怪，還是奇才。」說完則大笑。
賴清德今年三月登記參加2020總統選舉民進黨黨內初選，曾針對關於韓國瑜是否參選等作回應，他當時說：「韓國瑜是百年難得一見的政治奇才，我期待和韓國瑜在2020年，進行一場君子之爭，贏的人帶領台灣往前走。」
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賴清德今受訪被問到之前曾說韓國瑜是奇才，但現在韓常失言，甚至酸總統蔡英文及綠營縣市首長「白白胖胖」，卻讓人民過得苦，賴清德則說：「還是奇才，不過之前的奇是奇特，現在是奇怪，還是奇才。」說完更大笑。