「韓粉天崩地裂都會去投票」 高嘉瑜：民進黨沒有樂觀的本錢

高嘉瑜坦言，擔心支持者熱情不夠，投票率不高，大家都知道韓國瑜的粉絲很熱情，就算天崩地裂還會去投票，民進黨沒有樂觀的本錢，仍要戰戰兢兢，用最壞的打算面對選舉。（記者簡榮豐攝）

2019-11-01 12:00:47

〔記者楊心慧／台北報導〕前行政院長賴清德掃街輔選首站獻給台北市議員、港湖區立委參選人高嘉瑜，今上午在五分市場掃街拜票，被問到總統蔡英文的民調雖高，但若將投票率算進去，恐輸對手韓國瑜，高嘉瑜坦言，確實擔心支持者熱情不夠，投票率不高，大家都知道韓國瑜的粉絲很熱情，就算天崩地裂還會去投票，民進黨沒有樂觀的本錢，仍要戰戰兢兢，用最壞的打算面對選舉。

高嘉瑜表示，感謝賴院長第一場輔選獻給她，賴院長從她還沒當議員就很支持年輕人，當時也主動幫她印文宣，這次他參選初選，當然也情義相挺，她相信這次賴院長替她掃街，也是因為長久以來的情誼，給感謝賴願意給年輕人機會，栽培年輕人。

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對於綠營試算表，雖然總統蔡英文的民調蠻高，但投票率一算下去，就變成會輸一點點，高嘉瑜坦言，目前確實也擔心支持者熱情不夠，投票率不高，萬一支持者認為很容易當選，而不出來投票，導致投票率僅有6、7成，對於民進黨的影響會非常大。

高嘉瑜表示，大家都知道韓國瑜的粉絲很熱情，無論發生什麼事，就算天崩地裂還會去投票，這種情況下，韓國瑜支持者投票率9成，我們只有6、7成，會導致選舉結果在誤差範圍內，甚至未表態的支持者有淺藍的支持者，或許現在對韓國瑜投不下去，但到選舉時很可能還是會出來投給韓國瑜，在這種情況之下，民進黨沒有樂觀的本錢，仍要戰戰兢兢，用最壞的打算面對選舉。

被問到是否希望蔡英文和賴清德合體的黃金組合幫忙站台，高嘉瑜說，如果能夠有蔡英文和賴清德一起掃街，對她來說是打了一劑強心針，希望民進黨的兩大強棒，能夠趕快組成團隊，和立委參選人一起母雞帶小雞，發揮團結一心的功能，相信這是支持者最想看到的，也是可貴的精神，民進黨現在就是上下團結、全力衝刺的狀態。

媒體追文高嘉瑜的意思是否為蔡賴配？高嘉瑜表示，相信基層支持者希望蔡賴配的原因是能看到民進黨的團結，且最強的兩個人能夠帶領民進黨、帶領台灣這是支持者的期待，當然未來如何沒人能夠保證，但認為蔡英文和賴清德如果可以組成團隊，為立委參選人輔選，帶領民進黨，大家都會感受到民進黨的氛圍及振奮人心的效果。

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