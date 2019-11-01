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首頁　>　政治

韓國瑜喊學貸免息 蘇揆PO影片打臉：我們早在做

韓國瑜昨日開出「學貸免息」政策。（資料照）

韓國瑜昨日開出「學貸免息」政策。（資料照）

2019-11-01 15:53:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜（31）昨到桃園市展開傾聽之旅，開出「學貸免息」政策，希望藉此搶攻年輕選票；不料，教育部則表示若實行，將貼40億且有後遺症，今日總統蔡英文和民進黨立委王定宇也表示，已經有推動相關降息政策，而行政院長蘇貞昌也在LINE和臉書上貼文說，有關降低青年學子的學貸壓力，「我們早在做！」

為搶攻年輕選票，韓國瑜昨日強調，年輕人最困難的是學生貸款，政府應該負責任，協助經濟困難的年輕子弟，將學貸利息降到最低，甚至所有銀行都不向學生收任何利息，由政府來補貼；韓國瑜已向國民黨立法院黨團提出自己的政見，希望推動銀行給予就學貸款「無息借貸」。

而韓國瑜這一席話出來，不僅讓綠營人士紛紛回應早已進行相關政策，教育部也出面說明，若全面減免將貼40億元預算，更會有後遺症。而行政院長蘇貞昌也PO出影片表示，減輕年輕人學貸壓力，「我們早在做！」

蘇貞昌的影片中提出，自2018年9月1日開始，政府已開始實施降低學貸壓力政策，包括經濟弱勢的學生，在入學到畢業後一年的學貸「零利率」，出社會後任4年，可以只繳利息、不還本金，而且經濟弱勢者可以再多4年的寬限期，以及緩款標準從月薪3萬調成月薪3萬5以下。

蘇貞昌也在影片中表示，「一個政府就是要能福國利民」，政府不斷在做，不適只有選舉到了才做，「有政府、會做事」，才是人民期待。

行政院長蘇貞昌在臉書上貼影片表示，有關減輕年輕學子的學貸壓力，蔡政府早在做。（圖擷自蘇貞昌臉書）

行政院長蘇貞昌在臉書上貼影片表示，有關減輕年輕學子的學貸壓力，蔡政府早在做。（圖擷自蘇貞昌臉書）

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