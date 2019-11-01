韓國瑜金門婦女後援會成軍 李佳芬：我父親曾參加823砲戰

韓國瑜夫人李佳芬由金門婦女後援會長王秀玉（中左）陪同抵達授旗儀式會場。（記者吳正庭攝）

2019-11-01 13:40:00

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬今天早上前往金門參加韓國瑜金門縣婦女後援會成軍授旗大會，她以父親曾是金門823砲戰參戰老兵一員，當年受金門鄉親照顧，她此行特別到金門感謝鄉親，並懇託金門旅台及海外鄉親支持韓國瑜。

授旗儀式在國民黨金門縣黨部廣場舉行，同行的還有韓國瑜全國婦女會總會長邵曉鈴、國民黨中央婦女部主任闕枚莎及「神力女超人」立委許淑華；年近70歲邵曉鈴精神奕奕，上台致詞時中氣十足，連喊3聲「庶民總統韓國瑜」，她並代表授旗給金門婦女後援會會長、縣議員王秀玉。金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍都到場力挺。

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李佳芬說，父親曾經參與金門823砲戰，擔任雲林縣823戰友協會理事長，當時在金門很受鄉親照顧，她的叔叔也在金門當過兵，全家都和金門很有緣；她說，曾有人看了網路對韓國瑜有些誤解，但韓國瑜已說過，「雖然你們不喜歡我，但我絕對不會放棄對年輕一代孩子的教育」，李佳芬說，上一代不會放棄培養下一代，代代相傳的精神才是重要的倫理。她說，婦女是一股穩定家庭的重要力量，媽媽穩定，爸爸就穩定，孩子就能穩定。

李佳芬隨後與縣長楊鎮浯等，私下就金門縣政未來發展交換意見，中午與支持者餐敘後返台。

韓國瑜金門婦女後援會會長王秀玉，揮舞戰旗，台下高喊「韓國瑜當選」。（記者吳正庭攝）

韓國瑜妻子李佳芬（右五）與全國婦女會總會長邵曉鈴（左五）、國民黨中央婦女部主任闕枚莎（左三）及立委許淑華（左一）、陳玉珍（左四）、縣長楊鎮浯（右四）、議長夫人王小林（左二）一起參加金門婦女後援會長王秀玉（右六）授旗儀式。（記者吳正庭攝）

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