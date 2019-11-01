統戰滲透宮廟染紅？ 網傳結緣書竟成「韓國瑜傳道手冊」

2019-11-01 12:57:40

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統立委大選剩下71日，藍綠陣營目前正竭盡全力拚搏選戰，沒想到現在卻傳出有宮廟透過幫韓國瑜宣傳，間接宣揚中國統戰思想！有網友在臉書上分享，宮廟隨處可得的「結緣書」，內容竟然是在幫國民黨總統參選人韓國瑜宣傳，淪為「韓國瑜傳道手冊」，且書中內容更涉及統戰思維，引發熱議。

有網友在臉書貼出某本結緣書內頁，內容寫說「與大陸合作稱投共，貨物買賣出嘗甜頭，經濟統戰。......百姓勿信民進黨及新潮流政客，跟隨市長韓國瑜步伐，先顧巴肚，著顧佛祖。」並一再強調「勿聽民進黨」，甚至還將前總統陳水扁「保外就醫」一事，指稱已被民進黨騙20年。

更有另一本內容寫說，民國107、108年納音屬木，木能生火，火生土，因此會旺農、漁及食品業，還牽拖當時高雄造勢時香腸攤位賣了20萬份、上海團指定吃滷肉飯等，是因為台灣「出現奇才」，「有韓國瑜這種奇人，這就是台灣人及選出來的總統」。書中還稱，蔡政府因應美中貿易戰禁止華為進口，是逼迫企業家被淘汰的破產亡國論，大選後的民國109年，各業將開始恢復欣欣向榮。

對此，作家粘迪舜也在臉書分享結緣書表示「你的中立，讓你放棄自己的民主權利，你的冷漠，也是光頭要的結果」，他指出，邪惡總是在善良之人的沉默中壯大，不經思考就放棄，未來兩岸和平協議若簽署，希望那些「自認中立」的網友，還能繼續保住「小幸福」。

網友們見狀紛紛表示「太誇張」，更希望能知道是哪間宮廟的結緣書，有人說，以為這種事應該偷偷來，沒想到現在都這樣正大光明；還有網友留言標註行政院長蘇貞昌，希望相關單位可以介入調查。更有網友指出，現在中國強拆廟宇，台灣廟宇還傻傻拿錢辦事，「都沒想到大門敞開，這些廟宇都得死」。

有關於中共紅色統戰思維涉入宮廟、宗教並非鮮聞，自稱是「中共同路人」的統促黨總裁「白狼」張安樂，旗下統促黨幹部據傳就已滲透至各地宮廟，包括新北市、彰化縣、雲林縣、台南市等地都有類似案例，甚至知名的「北港朝天宮」都有董事被拉攏入黨。

作家粘迪舜臉書相關貼文

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