轟韓國瑜藐視議會 黃捷：預算書介於「有與沒有之間」

「白眼女神」黃捷轟韓國瑜藐視議會、藐視市民，應該快點辭職下台。（記者陳文嬋攝）

2019-11-01 11:04:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜請假拚選舉，市議會爆發流血衝突，「白眼女神」、時代力量議員黃捷質疑韓國瑜不願意銷假來議會報告，卻由副市長葉匡時擔任職務代理人來議會報告，她砲轟韓國瑜藐視議會、藐視市民，應該快點辭職下台。

黃捷表示，高雄市長韓國瑜上任所編的第一本總預算付委審查的日子，但可惜的是，韓市長不願意像之前見AIT主席一樣銷假來議會報告，而是由副市長葉匡時擔任他的職務代理人來議會報告，表示自己要專心跑選戰，砲轟韓國瑜藐視議會、藐視市民。

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黃捷指出，這本預算包含韓市長念茲在茲的青年政策、四個一、愛情產業鏈、賽馬產業，這些市長靈機一動拋出來的政策，這些政策要怎麼實現，都需要市長表態，如今市長不在，葉副市長也只是職務代理人，重要政策根本無法決行，這3個月不又是讓市政繼續空轉？

黃捷說，議員的職責就是要監督市府，預算書跟各項報告就算熬夜也會看完，但這樣的總預算，完全無法替韓國瑜市長背書，根本是一本介於「有與沒有之間」的預算書。

黃捷質疑韓市長不進議會報告的行為，不但沒有負起市長應有的責任，更是愧對市民，韓市長無心經營高雄，應快點辭職下台，不要繼續戕害高雄市民！

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