為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

轟韓國瑜藐視議會 黃捷：預算書介於「有與沒有之間」

「白眼女神」黃捷轟韓國瑜藐視議會、藐視市民，應該快點辭職下台。（記者陳文嬋攝）

「白眼女神」黃捷轟韓國瑜藐視議會、藐視市民，應該快點辭職下台。（記者陳文嬋攝）

2019-11-01 11:04:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜請假拚選舉，市議會爆發流血衝突，「白眼女神」、時代力量議員黃捷質疑韓國瑜不願意銷假來議會報告，卻由副市長葉匡時擔任職務代理人來議會報告，她砲轟韓國瑜藐視議會、藐視市民，應該快點辭職下台。

黃捷表示，高雄市長韓國瑜上任所編的第一本總預算付委審查的日子，但可惜的是，韓市長不願意像之前見AIT主席一樣銷假來議會報告，而是由副市長葉匡時擔任他的職務代理人來議會報告，表示自己要專心跑選戰，砲轟韓國瑜藐視議會、藐視市民。

黃捷指出，這本預算包含韓市長念茲在茲的青年政策、四個一、愛情產業鏈、賽馬產業，這些市長靈機一動拋出來的政策，這些政策要怎麼實現，都需要市長表態，如今市長不在，葉副市長也只是職務代理人，重要政策根本無法決行，這3個月不又是讓市政繼續空轉？

黃捷說，議員的職責就是要監督市府，預算書跟各項報告就算熬夜也會看完，但這樣的總預算，完全無法替韓國瑜市長背書，根本是一本介於「有與沒有之間」的預算書。

黃捷質疑韓市長不進議會報告的行為，不但沒有負起市長應有的責任，更是愧對市民，韓市長無心經營高雄，應快點辭職下台，不要繼續戕害高雄市民！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
放韓假》白眼女神批韓︰佔著茅坑不拉屎、先辭市長再選總統
2019-10-15 14:53

放韓假》白眼女神批韓︰佔著茅坑不拉屎、先辭市長再選總統
未來國會要監督韓國瑜？ 黃捷修正：是時力在議會與國會都不缺席
2019-10-12 16:00

未來國會要監督韓國瑜？ 黃捷修正：是時力在議會與國會都不缺席
繳稅還可以抽大獎 歡迎大家e起來pay

繳稅還可以抽大獎 歡迎大家e起來pay
傳韓國瑜11月初訪美？黃捷：只能望著韓市長位子翻白眼了
2019-10-03 17:02

傳韓國瑜11月初訪美？黃捷：只能望著韓市長位子翻白眼了
遭包圍公然辱罵「垃圾」 黃捷決定向韓粉提告
2019-09-28 13:17

遭包圍公然辱罵「垃圾」 黃捷決定向韓粉提告
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播