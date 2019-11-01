國民黨黃復興明集結500退將 挺韓餐會造勢

國民黨黃復興黨部明天中午將集結數百位退役將領舉行挺韓餐會，為國民黨總統參選人韓國瑜造勢，但韓國瑜本人不會出席。（資料照）

2019-11-01 11:40:39

〔記者施曉光／台北報導〕為了鞏固深藍基本盤，國民黨黃復興黨部明天中午將集結數百位退役將領舉行挺韓餐會，為國民黨總統參選人韓國瑜造勢，但韓國瑜本人要到台南市幫參選立委的前國民黨主席洪秀柱站台，因此委由擔任競選總幹事的國民黨副主席兼秘書長曾永權代表出席。

韓國瑜競選北辦主任鄭世維指出，相關活動是由黃復興黨部主委金恩慶負責規劃，除了明天在台北三軍軍官俱樂部第一場造勢，還要在3日、9日分別於中部、南部舉辦兩場，預定也都會由競選幹部代表出席，韓國瑜本人並不會到場。

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鄭世維指出，明天造勢活動預定將有700多人，曾永權將代表韓國瑜向退役軍人及眷屬懇託支持。據傳，明將出席的退將人數將達500位之多，但鄭世維說，有關退役將官人數他不清楚。

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