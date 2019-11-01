學貸免息政策遭綠營質疑 韓陣營反批

國民黨總統參選人韓國瑜昨日拋出政府全額補貼青年學貸利息的政策，引來教育部及綠營立委質疑不可行，韓國瑜的國政顧問團發言人黃曼昕今天跳出來反擊民進黨政府像暴發戶，選前利多大放送，撒錢超過兩千多億，卻對投資並減輕年輕人負擔的政策，猶如鐵公雞一毛不拔。（記者許麗娟攝）

2019-11-01 14:15:51

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨日拋出政府全額補貼青年學貸利息的政策，引來教育部及綠營立委質疑不可行，韓國瑜的國政顧問團發言人黃曼昕今天跳出來反擊民進黨政府像暴發戶，選前利多大放送，撒錢超過兩千多億，卻對投資並減輕年輕人負擔的政策，猶如鐵公雞一毛不拔。

對於教育部認為，免息恐有「套利風險」，黃曼昕表示，目前利率低，若真要套利，一年只有3180元，每個月僅265元，根本賺不了多少錢，民進黨政府只擔心如何防弊，不願興利，甚至把年輕人當賊在防，讓年輕學生情何以堪？

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黃曼昕指出，目前學貸申請資格分A類家庭年收入114萬元以下，就學及畢業緩繳期間貸款利息由政府全額補貼，B類家庭年收入114萬元至120萬元，政府補貼半額利息，C類家庭年收入超過120萬元者，需有兄弟姊妹在高中以上學校就讀，才符合申請資格，但政府不予補貼利息。

黃曼昕表示，韓國瑜認為如果是B、C類在緩繳期內由政府全額補貼利息，且畢業緩繳期過後亦仍免息，依目前教育部估算金額，政府每年的投入約再增加16億元，全免息約需40億元，以明年教育部編列預算共2591億元來看，或是以民進黨政府現在動輒幾百億的選舉買票相比，根本是小巫見大巫，重點就是政府有沒有在為青年、為人民設想。

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