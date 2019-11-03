韓國瑜推學貸免息恐套利？李佳芬：不需把人性想成這樣

李佳芬第1場。「佳芬講堂」在台中開講。（記者張菁雅攝）

2019-11-03 19:44:30

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬開設「佳芬講堂」，首站今日下午到台中市，與支持者暢談教育問題。針對韓國瑜提出學貸免利息政見，遭質疑是「套利」，李佳芬說，不需要把人性想成這樣，防弊不是最重要的。至於萬一有人不繳學貸怎麼辦？她說，可能有難言之隱，「那麼政府就把它吃了吧」，「反正政府幾千億都在浪費」。

李佳芬表示，有些學生背負學貸外，還要去打工負擔自己的食宿費用，她曾統計過，一個學期花費最節省至少要20萬元，因此，學貸對小孩來說非常重要，如果社會新鮮人1個月薪水才3萬元，要負擔學貸1萬多元，就砍了一半，怎麼生活？怎麼對未來充滿希望。政府一定要設法幫孩子挑責任，讓孩子覺得有國家支持，不能說孩子是國家未來的主人翁，然後一切全靠自己。

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李佳芬說，不必擔心套利等問題，不需要把人性想成這樣，聽說很多私立大學孩子聽到學貸免息好開心，一個月2、3000元或3、4000元可能是年輕人薪水的1/5、1/4，他們必須省吃儉用。

李佳芬也舉例，韓國瑜曾在北農看過1個工讀生，每天就買1個麵包，規定自己午餐不能花超過多少錢，問為何這麼省，工讀生回答因為要坐車、吃飯，1天花費絕對不能超過150元。

另外，有民眾提問時表示，支持學貸免息，但萬一有人跑掉不繳，怎麼辦？李佳芬說，防弊不是最重要的，相信年輕人有榮譽感，如果不繳學貸，可能有難言之隱，「那麼政府就把它吃了吧」，就算學貸有呆帳，沒關係，「反正政府幾千億都在浪費」，希望大家以比較寬容的胸襟來看待孩子的需要。

李佳芬力挺韓國瑜的學貸免息政見。（記者張菁雅攝）

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