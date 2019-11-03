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韓國瑜「征服宇宙」說挨酸 李佳芬：不相信的人是草包

李佳芬（左）演講時表示，如果認為宇宙無法征服，還真是個草包。（記者張菁雅攝）

李佳芬（左）演講時表示，如果認為宇宙無法征服，還真是個草包。（記者張菁雅攝）

2019-11-03 19:40:16

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜曾喊出「征服宇宙」的口號，遭網友酸爆。他的太太李佳芬今日在台中市演講時表示：「如果認為宇宙無法征服，還真是個草包。」她也舉出描述時空穿越的科普小說為例說「征服宇宙一點都不是開玩笑的」。

韓國瑜喊出「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」的口號，這是他與李佳芬創辦的維多利亞雙語學校的校訓。李佳芬今日在台中市舉行「佳芬講堂」時表示，征服宇宙的校訓被很多人笑，但「如果認為宇宙無法征服，還真是個草包」，有本科普小說叫「時光旅人」，談的是時空穿越，這是科學家寫的小說，當時發布時，作者其實很緊張，後來發現全世界已有20多篇在談時空穿越，他還找到經費製作時空穿越模型機。

李佳芬指出，這本書說如果20世紀是太空旅行的世紀，21世紀就是時空穿越的世紀，所以「各位，征服宇宙一點都不是開玩笑的」。如果沒接觸的人會覺得很可笑，如果有接觸，就知道未來征服宇宙並非不可能。

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