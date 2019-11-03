為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

「同婚被過度消費」李佳芬：韓國瑜當選會重新檢討

李佳芬認為同婚議題被過度消費。（記者張菁雅攝）

李佳芬認為同婚議題被過度消費。（記者張菁雅攝）

2019-11-03 19:46:32

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的太太李佳芬今日到台中市舉行「佳芬講堂」，有年輕媽媽反映，教改很亂，尤其是同婚議題讓她不知如何教小孩。李佳芬說，同婚被過度消費，如果韓國瑜當選，他說過這些都會重新檢討。

這位媽媽向李佳芬反映，教改很亂，讓她憂心未來小孩的教育，尤其是同婚議題，身為母親，她不知道該如何教小孩。

李佳芬表示，應教導小孩彼此尊重，贊成同婚的人也要尊重別人是異性戀，因為既然講尊重就要彼此，所以不要擔心，不過，媽媽要先把孩子的教材翻一翻，看看是否有不該出現的。

李佳芬說，她認識非常多同婚的朋友，他們非常和善、學有專精，甚至是社會優秀的一群，但他們被過度消費了，他們的穿著不像為同性婚姻上街頭的人，上街頭的穿法是在消費他們，而且讓別人用更異樣的眼光看待同婚，這對他們是種傷害，政治人物不要再這麼做了，這樣做太殘忍，如果韓國瑜當選，他說過這些都會重新檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜推學貸免息恐套利？李佳芬：不需把人性想成這樣
2019-11-03 19:44

韓國瑜推學貸免息恐套利？李佳芬：不需把人性想成這樣
韓國瑜「征服宇宙」說挨酸 李佳芬：不相信的人是草包
2019-11-03 19:40

韓國瑜「征服宇宙」說挨酸 李佳芬：不相信的人是草包
驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎

驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎
北市工商婦女會成立韓國瑜後援會 李佳芬：感謝挺韓
2019-11-01 20:29

北市工商婦女會成立韓國瑜後援會 李佳芬：感謝挺韓
李佳芬批民進黨「性教育亂教」 蘇巧慧一句話打臉
2019-10-31 20:04

李佳芬批民進黨「性教育亂教」 蘇巧慧一句話打臉
2700坪公園第一排・水岸大道名宅

2700坪公園第一排・水岸大道名宅
「強勢」要韓國瑜選總統？ 李佳芬：沒說過事套到我身上
2019-10-31 17:27

「強勢」要韓國瑜選總統？ 李佳芬：沒說過事套到我身上

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播