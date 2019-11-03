「同婚被過度消費」李佳芬：韓國瑜當選會重新檢討

李佳芬認為同婚議題被過度消費。（記者張菁雅攝）

2019-11-03 19:46:32

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的太太李佳芬今日到台中市舉行「佳芬講堂」，有年輕媽媽反映，教改很亂，尤其是同婚議題讓她不知如何教小孩。李佳芬說，同婚被過度消費，如果韓國瑜當選，他說過這些都會重新檢討。

這位媽媽向李佳芬反映，教改很亂，讓她憂心未來小孩的教育，尤其是同婚議題，身為母親，她不知道該如何教小孩。

請繼續往下閱讀...

李佳芬表示，應教導小孩彼此尊重，贊成同婚的人也要尊重別人是異性戀，因為既然講尊重就要彼此，所以不要擔心，不過，媽媽要先把孩子的教材翻一翻，看看是否有不該出現的。

李佳芬說，她認識非常多同婚的朋友，他們非常和善、學有專精，甚至是社會優秀的一群，但他們被過度消費了，他們的穿著不像為同性婚姻上街頭的人，上街頭的穿法是在消費他們，而且讓別人用更異樣的眼光看待同婚，這對他們是種傷害，政治人物不要再這麼做了，這樣做太殘忍，如果韓國瑜當選，他說過這些都會重新檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法