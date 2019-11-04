高教免費免息？青年不買單：砍私校高學費才實際

國民黨總統參選人韓國瑜（見圖中）拋出大學就學貸款全免息的政見，不過青年學子未必買單。（資料照，記者許麗娟攝）

2019-11-04 23:06:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜掏出競選牛肉，包含「大學生出國留學一年免費」、「大學學貸全免息」等，青年學子保守看待，直呼：「錢從哪裡來？」認為韓未認識高教政策全貌，若有錢補貼，何不直接降低私校高額學費，促成真正公平。

台灣青年民主協會理事長、台大新聞所碩士生林彥廷表示，聽聞韓的政策，直覺是「真的有可能嗎？政府真的錢夠嗎？」如免費出國留學1年，與現行公費留學獎學金有何不同？且更非每個大學生都想出國，經濟不佳的孩子光是在國內念書就需半工半讀，有這些錢，何不直接補貼學費？所有人不分貧富都可免費出國，這種資源分配也不太正義。

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至於學貸全免息，林彥廷也說，或許有其美意，但核心是降低學生就學負擔，免利息恐非主因，台灣高教學費問題再私校昂貴、逐年上升，念公校者也多是經濟水平好的家庭，導致階級再製，並回顧蔡英文政府其實也針對學貸採取降息措施，而從降息到免息，但青年只想問：「如果真有這樣的錢，還不如直接拿孩減少學費實際！」否則免息後，仍然有高額學貸本金，學生未來還是得償還給私校董事會。

反教育商品化聯盟成員、世新大學社發所學生謝毅弘則說，大學學貸早有一定年限免利息，韓國瑜講全部免息，可見對高教政策並未深入研究，再者是許多學生都要打好幾份工來支付高額學費，也不可能談到留不留學的問題。

謝毅弘認為，高教政策面臨的是目前青年貧窮困境，免利息後沉重學貸負荷仍在，只是痛苦稍微往後延續，畢業後仍有幾十萬元債務，這才是政府應正視與面對的核心。

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