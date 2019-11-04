論文、博士生皆下滑 科技部爭明年增40億助基礎科研

科技部長陳良基舉國內論文發表篇數、博士生人數皆逐漸下滑，盼爭取逐年增加基礎科學研究的預算，明年擬先增47.23億元。（記者吳柏軒攝）

2019-11-04 11:31:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕科技部點出，國內基礎研究經費投入的占比跟OECD國家比較不足，僅占比7.8％，而近年論文發表篇數、博士生人數皆逐漸下滑，便在109年度預算中，爭取增列40億元挹注基礎科研，盼發揮務實與企圖心，實現小國大戰略目的。

科技部長陳良基表示，大部分企業所亦需的破壞式創新，絕大部分來自學術機構的實驗室裡，因此政府需支持基礎研究，可維持國家競爭力、補企業不足，但基礎研究佔整體科發經費比率，台灣逐年下降至2017年僅剩7.8％，比瑞士41.7％、荷蘭26.5％、新加坡23.8％等，相對偏低。

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陳良基還說，國內論文發表篇數也逐漸下滑、博士生人數也呈現下降趨勢，基礎研究經費下滑危機有短期科研成果與人才流失，中長期更衍生成果不再，最終導致國家競爭力衰退。

陳良基今赴立法院，報告科技部109年度預算，其中便在其主管預算中，增列40億元辦理基礎科學研究計畫預算，其中約20億元由行政院支持增列，另外一半則是透過其他預算減列來挪移，也包含利用科發基金餘絀支持，預計109年度科發基金將編列近423億元，支持國內基礎科研。

立法委員蘇巧慧表示，支持多編列40億元支持基礎科研，但提醒專利產值與專利維護需進一步檢視，科學傳播也可與文化部合作增加能量；立委柯志恩則提醒，博士創新之星計畫的學子返台意願低，應正視如何改進；立委黃國書也說，今年啟動的幫博士生加薪3到5萬元計畫，要幫300名加薪，至今僅119名通過申請，滾動式檢討；立委鍾佳濱則提到，高達327億元補助科研專題研究，但6成以上的計畫期滿，都延後2年才公開，沒有系統檢視計畫成果，不知研究有無專利，也不曉得是否登上國際期刊等，要求檢討改進。

科技部今赴立法院審109年度預算，點出政府基礎研究經費下滑的危機，要爭取立委支持明年新增加的47.34億元的基礎科研預算。（記者吳柏軒攝）

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