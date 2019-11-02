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眾神護台灣 蔡英文：有民主自由才能擁有宗教自由

總統蔡英文今到永康出席全國宗教後援會成立大會。（記者萬于甄攝）

總統蔡英文今到永康出席全國宗教後援會成立大會。（記者萬于甄攝）

2019-11-02 12:36:25

〔記者萬于甄／台南報導〕選戰倒數70天，總統蔡英文今午到台南永康參加全國宗教界後援會成立大會，各宗教團體代表約有700人出席，場面相當盛大，蔡英文因上一場行程延誤，稍微晚了15分鐘，其抵達後也先跟大家道歉，蔡英文致詞時強調，「只有民主自由的社會，我們才能擁有宗教自由」。

蔡英文表示，宗教不僅是一種信仰，更是民眾交換生活大小事的地方，這幾年外出參訪都會到各地宮廟參拜，同時了解地方民眾所關心的議題、與民眾直接接觸，拜廟更是對宗教信仰的尊重，因此，不只她會去拜廟，連在野黨也喜歡去拜廟。

蔡英文提到，宗教的力量可滲透到社會各階層，但近期卻有人想利用宗教散布假消息、謠言，甚至有人受到中國的影響，進一步企圖掌控宗教組織。

她強調，大家都是愛台灣、生活在台灣，珍惜台灣民主自由的一群人，「只有民主自由，我們才能擁有宗教自由」，雖有許多勢力想影響宗教，但台灣是民主自由的社會，相信宗教信仰也會守護台灣的民主自由。

全國宗教界後援會成立大會約700多人到場，其中佛教、道教、基督教、天主教、穆斯林等5大宗教代表也舉起「眾神護台灣」字牌，力挺蔡英文連任。

各宗教代表齊聚「眾神護台灣」，力挺總統蔡英文連任。（記者萬于甄攝）

各宗教代表齊聚「眾神護台灣」，力挺總統蔡英文連任。（記者萬于甄攝）

總統蔡英文雖因行程有些延遲，到達後仍受到熱情歡迎。（記者萬于甄攝）

總統蔡英文雖因行程有些延遲，到達後仍受到熱情歡迎。（記者萬于甄攝）

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