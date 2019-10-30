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韓市府籌組「高雄青年創業推動聯盟」 來的多「長輩」

高市府成立「高雄青年創業推動聯盟」，但參與都年紀偏高。（記者黃佳琳攝）

高市府成立「高雄青年創業推動聯盟」，但參與都年紀偏高。（記者黃佳琳攝）

2019-10-30 12:15:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年10月1日成立的高雄市府青年局，今宣告成立「高雄青年創業推動聯盟」，由副市長葉匡時主持成立大會，但放眼望去，來參加都是年紀較大的「長輩」，年輕人屈指可數。

對此，青年局長林鼎超解釋，參與者多為大學育成中心的主任、經理，他們都有在扶植一些青年創業團隊，先把資源做整合，再把民間和政府結合起來；且目前每間參與的學校手頭上至少都有20間左右的案子在扶植，再加上市府推動的共創基地等，至少已有上百間的團隊正在協助。

青年局指出，今天成立的「高雄青年創業推動聯盟」共結合14所高雄大專院校育成中心、5間民間育成機構、3個產業公協會與5個高市府共創基地，共29家聯盟成員參與，針對青年創業的各階段需求提供更完善的輔導資源協助。

林鼎超說，未來除了定期舉辦討論會議，突破政策推動與實務執行的困難點，還會共享創業課程資源，提供青年多元化的培力課程與諮詢管道，更將以青年局為號召，規劃專屬高雄的大可型路演活動，吸引北部或國外的外部資源投入新創團隊。

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