家富被疑能否懂青年需要 林鼎超：家庭不能選擇、感謝爸媽栽培

2019-10-01 10:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕臉書粉專Wecare高雄今指出，高市青年局今揭牌、但100億青創基金在那邊？家財萬貫的局長真能體會青年人需要嗎？高市青年局長林鼎超說，家庭不能選擇、感謝爸媽栽培，對於外界質疑，他以「謝謝」兩字回應。

林鼎超進一步說明，自己從畢業之後，一路在中國信託、然後到創投公司上班，他相信自己的專與能力，絕對可以幫助高雄的青年創業。

至於百億元基金尚未全部到位，林鼎超認為應把它當作一個執行時程來看，市長的政見百億元其實是他這一屆的承諾，那第一年的目標就是20億元，因為還是要有沒有足夠的案源、有沒有績效。

Wecare高雄今表示，韓國瑜選前喊得震天乍響、100億的青年創業基金，在3月的市政總質詢，韓國瑜除了傻笑，唯一能回答的就是下一期預算編列3億（說好的30億呢？）民間有將近3000萬的捐款了。

到了9月，100億的青年創業基金，市府預算的確只編列了3億元，募款只有2368萬，比韓國瑜選市長入袋的選舉補助款2600多萬還少；喊著「我有百分百誠意幫助青年人創業」的韓市長，就算青年局揭牌了，100的青創基金會落實嗎？還是市長願意把選舉補助款都捐出來？

Wecare高雄也點名青年局長林鼎超，指他是連勝文的前特助，韓市府早早用勞工局的員缺，讓他去當經發局專委、預備著當青年局長；Google了一下，林鼎超曾任青興資本股份有限公司營運長、Evenstar Group投資經理，青興資本的董事有連勝文與其妻子、Evenstar Group連勝文則為前合夥人，在搜尋上也不太容易找到詳細的實際投資與輔導個案。

Wecare高雄引述維基百科，林鼎超母親莊明理是大慶證券董事長，父親林建宏為八里國際高爾夫球場總經理，二舅莊隆昌曾任國大代表與國民黨政策會副執行長、三舅莊隆慶曾任大慶證券董事長，2017年底爆發「擦擦筆」空白支票、遭人提領28億元的跳票危機。

Wecare高雄質疑，如此家世背景雄厚的新局長，真能了解基層青年、創業青年的需求嗎？還是這樣的安排、也只是韓國瑜市長的總統選舉佈局安排呢？

林鼎超說明，青年局未來方向、主要是就是針對青年創業，規劃有投資、補助、貸款、還有輔導部分，輔導力道會再加強；輔導部分，會請一些產業、學界的資深前輩們一起，跟青年局一起輔導青年創業。

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