世運主場館淪青年局辦公室？高市府解釋用途

2019-09-24 10:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕53億打造的世運主場館，竟淪為高市府青年局辦公室？對此，市府澄清說，選定世運主場館，是位於北高雄的第一個一局處，上半部是辦公地點，下半部可作為共創空間，且前面廣場也可舉辦活動。

「東廠事件」吹哨者、高雄市立委第六選區擬參選人吳佩蓉指出，預計在10月1日正式設立的青年局，辦公室坐落於世運主場館尾翼，耗資390萬元裝修，原訂8月12日完工，但施工的告示牌上，「8」被貼上膠帶，重新填上「10」，意味者，工期延宕2個月，趕在揭牌前收尾。

吳佩蓉質疑，市府真的找不到一處閒置的辦公空間，容青年局進駐嗎？世運主場館是為了發展體育運動，當年花了53億鉅資興建，1年維護費也要數千萬，若因使用率低，欲刺激活化，該進駐辦公的應當是運動發展局。

吳佩蓉納悶，市府宣稱將市長辦公室搬去鳳山，目的是就近與他重視的幾個幾處為鄰，而韓國瑜早前宣示他非常重視青年，青年局卻落在左營世運主場館，距離鳳山有點遙遠。

對此，高市府顧問、內定擔任青年局長的林鼎超澄清說，青年局整修工程都按照進度。

林鼎超表示，青年局選定世運主場館，這是位於北高雄的第一個一局處，主因是上半部是辦公地點，下半部可作為共創空間，因此需要較大場地，且前面廣場也可舉辦活動。

林鼎超也說，青年局37名職缺，保留15位給北漂青年返鄉服務。

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