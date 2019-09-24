韓國瑜「錢照借地照賣」？市府：歲出入差短64億 10年最低

2019-09-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨進行上任後首度總預算報告，民進黨團議員砲轟「錢照借、地賣更多」，要求韓道歉。韓表示「對過去的市府都心存感謝，沒有什麼道歉不道歉的」；高市府則說，一○九年度歲出入差短是十年最低，抵費地脫標單價則因土地區位條件而異，綠營議員所述並不客觀。

綠營議員昨批評韓國瑜「發大財完全破功」，並列出「錢只少借一億」、「地賣得更多、單價更低」等缺失，韓國瑜回應，昨報告總預算應屬意見交換，綠營用字遣詞卻充滿嘲諷，他不能接受。韓話鋒一轉，仍認為中央卡韓，他還舉例指有人到台東岸邊撿石頭卻撿到海洛因，內政部長為何不去？大張旗鼓進駐高雄不是卡韓嗎？韓也強調，他對過去的市府都心存感謝，沒有什麼道歉不道歉的。

高市府說明，一○九年度總預算案歲入一四○一億元、歲出一四六五億元，歲出入差短六十四．二億元，是高雄縣市合併以來連續九年下降，資本門比率由一○八年佔歲出比十六％、增加到廿％。

土地條件不同 議員不客觀

關於綠營質疑「錢照借、地照賣，且賣地價位比去年還低」，市府強調高雄一○九年度歲出入差短是十年最低，抵費地脫標單價則因土地區位條件而異，綠營議員所述並不客觀，也不符合實際狀況。

市府表示，高市含潛在負債高達三千三百億元，在財政拮据情況下，社福、建設、路平、清淤等市政運作都不能停，市府團隊積極開源節流，提出一個最適合高雄發展的預算規模。

市府表示，中央多補助一百億元的一般補助款及專案計畫補助款，代表市府各局處都有認真積極撰寫計畫書爭取補助，也謝謝中央的肯定及支持，希望後續能繼續支持。

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