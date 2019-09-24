韓國瑜「錢照借地照賣」？議員：舉債只少借1.2億 地賣更多

2019-09-24

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市議員昨召開記者會，批韓國瑜市府「發大財完全破功」，並列出「錢只少借一億 」、「地賣得更多、單價更低」等缺失，要求韓國瑜道歉。

指韓選前說不舉債 要求道歉

高雄市長韓國瑜數度批判前朝讓高雄負債沉重，結果昨天總預算報告，首次主導的總預算一樣要舉債，舉債額度也只比前市長陳菊的最後一年少一億餘元，引發綠營強烈批判。

民進黨議員康裕成、簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲、高閔琳等人，昨批評高雄市政府下年度預算書籌編邏輯幾乎百分之九十九抄前朝，證明了韓國瑜靠謊話及大話贏得了選舉。

李柏毅指出，高雄縣市合併八年，前市長陳菊每一年賒借都創新低，從合併後的建設需求高峰期二○一一年淨舉借預算數一六六億元，降到今年的預算數六十五．四億元，韓國瑜選前口口聲聲說不舉債，但第一本由他自己編的預算書，還是借了六十四億多元，「只少借一．二六億元」，還自己打圓場說是創新低。

簡煥宗批評說，國民黨過去批評陳菊市府標售重劃抵費地賣祖產，但韓國瑜上任後包含市府土地及抵費地，今年一至九月總共賣了一九四九一坪，賣的比之前平均每年一三九一六坪還多。賣地的平均單價二十四．四萬元，比前朝的平均三十七萬元更低，「到底是誰賤賣土地？」

其他議員則指明年中央計畫性補助多給高雄九十九億元，這應創下中央對高雄市補助最高的紀錄。邱俊憲則依據國發會資料指出，水利建設、公有建物設施這兩類，高雄市預算達成率只有十％至二十％，連全國平均值都達不到，「預算執行率堪憂」。

高雄市府近５年總預算淨舉借預算數

民進黨高雄市議員簡煥宗昨舉出實際數據，質疑「到底是誰賤賣土地？」（記者葛祐豪攝）

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