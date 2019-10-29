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美女強敵環伺 費鴻泰：選民會看有無落實競選承諾

會後費後鴻受訪，媒體提問，向他挑戰的民進黨議員許淑華和民眾黨蔡宜芳，都是年輕貌美的刺客，如何應戰？費鴻泰笑說，他的競選對手一直只有一個，就是費鴻泰自己。（記者沈佩瑤攝）

會後費後鴻受訪，媒體提問，向他挑戰的民進黨議員許淑華和民眾黨蔡宜芳，都是年輕貌美的刺客，如何應戰？費鴻泰笑說，他的競選對手一直只有一個，就是費鴻泰自己。（記者沈佩瑤攝）

2019-10-29 14:34:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨台北市第7選區（信義、南松山）現任立委費鴻泰爭取連任，今天上午邀來前新北市長朱立倫一起直播，大玩盲飲咖啡的遊戲，兩人不斷互相吐槽，看得出好交情。會後費鴻泰受訪，媒體提問，向他挑戰的民進黨議員許淑華和民眾黨蔡宜芳，都是年輕貌美的刺客，如何應戰？費鴻泰笑說，他的競選對手一直只有一個，就是費鴻泰自己。

費鴻泰說，選民一定會看這4年，誰替他們做了些什麼？這4年勤不勤快，有沒有針對競選的承諾去一一落實，不管有幾位競爭對手，他都是用這種方式自我期許自我要求。

談到這一次特別請朱立倫來站台，費鴻泰表示，這次是特別找他來加油打氣，畢竟是30年的好朋友。

費：12月請韓國瑜站台

媒體追問之後會不會請高雄市長韓國瑜？費鴻泰說，都很歡迎，歡迎任何人幫他加油打氣。目前已安排在競總開幕的時候，請韓國瑜站台，時間在12月。

為搶攻年輕父母選票，費鴻泰目前舉辦「喝咖啡聊事非」活動，他解釋，這是邀大家坐下來，透過聊天的方式，讓大家知道國家發生什麼事，發現成效非常好，現在民眾都問他「下次什麼時候來？」所以這禮拜會去松山區喝咖啡。

是否達到搶到年輕父母親票的效果？費鴻泰說，來了大概有將近10分之一的年輕夫婦，覺得滿好的，至少可以坐下來提問題，把知道的事情，做一些分享。

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）現任立委費鴻泰爭取連任，今天上午邀來前新北市長朱立倫一起直播，大玩盲飲咖啡的遊戲。（記者沈佩瑤攝）

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）現任立委費鴻泰爭取連任，今天上午邀來前新北市長朱立倫一起直播，大玩盲飲咖啡的遊戲。（記者沈佩瑤攝）

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