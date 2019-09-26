王定宇搖頭！被連罵10次「爛官」 蔡碧仲要告費鴻泰

2019-09-26 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委費鴻泰昨（26）日在質詢時，多次直指法務部次長蔡碧仲「爛官」，蔡當場表明「我一定告你」，雙方劍拔弩張的影片在網路曝光，立委王定宇質疑，難道藍委不侮辱官員，就會減損質詢力道？

王定宇今（26）日在臉書貼出影片，從中能見當時藍委曾銘宗正在質詢法務部次長蔡碧仲，不料財委會主席費鴻泰在過程中多次拍桌，甚至出言「你本來就是爛官」高達10次，讓蔡當場難以忍受，對費鴻泰表示「我跟你講，我一定告你」。

蔡碧仲當時對費聲明：「釋字435號，你的行為嚴重地違反這一號的規定，雖然我們立法委員，在這個議場有言論免責權，但是也不是無線上綱，435號，你的行為，毫無根據，毫無必要，一再地辱罵中華民國的公務員，要問，就好好問，有本事就好好問，不要用辱罵人家的方式」。

大法官釋字第435號規定，立法委員在質詢時有言論免責權，但越此範圍與行使職權無關的行為，或是不符合適當表達意見、侵害他人權益，憲法就不予保障；王定宇看完影片後質疑，「誰比較官僚？不用這種沒有因果關係、侮辱式的詞句，難道就會減損質詢的權力？」

網友們看完影片後，紛紛留言指出「一隻是抽籤才能問，一位是以理以德服人，我們看在眼裡，水準差這多」、「為蔡次長義正詞嚴、不亢不卑的態度予以喝采！」、「大家快TAG台北市信義區、南松山區選民來看看」、「聽費質詢真的越聽越有氣」。

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王定宇臉書全文

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