韓國瑜送學生出國支票 朱立倫幫圓：應是擴大辦理

前國民黨主席朱立倫（右五）陪同國民黨新北市第十二選區立委提名人李永萍（右4）走訪九份老街，眾人在昇平戲院前合影。（記者林欣漢攝）

2019-10-28 11:40:48

〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前拋出青年學子免費遊學1年的政見，前國民黨主席、新北市長朱立倫今天說，韓國瑜真正要講的意思應該是擴大辦理，不是說所有學生都要去交換，這是不可能的，因為牽涉到每名學生的意願、專長及興趣不同，「我們可以努力讓更多學生去國外交換，至少我覺得倍增、十倍增都有可能。」

另外，韓國瑜取消選前訪美行程，媒體詢問朱立倫，近日會不會代表韓國瑜訪美，對此，朱立倫說，他八月下旬已經跑了一趟華府，該見的也都見了，也有幫韓國瑜、國民黨表達親美的立場，以及對中華民國主權及民主自由的堅持，這些都已經表達過了，不管美國國務院、白宮或重要智庫，都非常清楚。

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朱立倫今天陪同國民黨新北市第十二選區立委提名人李永萍，走訪九份老街品嚐油蔥粿、芋圓，媒體詢問朱立倫，是否會擔任「母雞」來拉抬選情，朱立倫說，國民黨唯一的母雞就是韓國瑜，他只是助選員，像李永萍這些好朋友在新北市深耕基層，未來推動區域發展，需要有經驗的人，當然要來鼓勵、幫忙加油打氣。

被問到韓國瑜還沒來幫李永萍站台，朱立倫說，總統參選人在全台各地跑行程，好朋友需要他的，就會去幫忙，李永萍要參選的七星區，是他經營八年及侯友宜市長繼續努力的，李永萍若能當選，對未來的市政建設及地方需求都有非常正面的幫助。

李永萍也說，韓國瑜一站站的安排，有信心一定會來站台，她與朱立倫都是從美國紐約大學畢業的，是朱的學妹，對於韓國瑜青年學子免費遊學1年的政見，她認為是可以讓學生擴展國際觀、增加競爭力的好方法。

朱立倫說，韓國瑜青年學子免費遊學1年的政見，真正要講的意思應該是擴大辦理，他覺得倍增、十倍增都有可能。（記者林欣漢攝）

朱立倫（左）、李永萍（右）在九份老街階梯上合照。（記者林欣漢攝）

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