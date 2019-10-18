對開除李正皓、鄭佩芬有意見！ 朱立倫回應驚呆網友

2019-10-18 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央考紀會日前開除多次在媒體上公開質疑國民黨總統參選人韓國瑜的「草協聯盟」發起人李正皓、名嘴鄭佩芬，讓許多韓粉相當開心。但前新北市長朱立倫卻認為，「黨中央可以再溝通一下，不需要這樣就開除優秀同志」。

為力保總統參選人韓國瑜，消除黨內雜音，國民黨中央考紀會17日決議開除多次在媒體公開質疑韓國瑜選舉策略的黨內青年次團「草協聯盟」發起人李正皓，以及日前爆料黨內有「換連3.0」的名嘴鄭佩芬，最快提報下週中常會通過開除黨籍。

綜合媒體報導，朱立倫18日受訪表示，對於李正皓與鄭佩芬遭到考紀會決議開除黨籍，他表示感到可惜，他認為兩人都是國民黨優秀的同志，可能發言時尺度沒有掌握好，「我覺得黨中央可以再跟他們溝通一下，不需要就這樣開除優秀同志」。

他強調，「國民黨是一個大肚、多元的政黨，能夠尊重多元聲音與不同意見」，朱表示，希望大家還是能用溝通方式處理，千萬不要把自己的同志變成敵人，沒有必要創造更多新的敵人。

相關新聞被轉貼到PTT後引發網友熱議，留言驚呼「還敢幫被開除的講話，看來也是欠開除」、「優秀同志，這也太假了」、「黨紀不重要就對了」、「下一個就是你了」、「朱立倫在說X話嗎」。

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