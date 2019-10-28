韓國瑜狂開空頭支票 蔡詩萍：基本sense都沒有

國民黨總統參選人韓國瑜近日開出空頭支票，引來各界批評，對此連資深媒體人都認為，韓國瑜一點基本sense都沒有，會造成他陷入更大的困境。（圖擷取自YouTube）

2019-10-28 11:37:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日展開全台傾聽民意之旅，不過，卻連日開出空頭支票，引來各界批評，對此連資深媒體人都認為，韓國瑜一點基本sense都沒有，會造成他陷入更大的困境。

韓國於近日說出三千公尺高山建升旗台、故宮一次展等言論，蔡詩萍今（28）早接受「周玉蔻嗆新聞」廣播節目訪談，他直言，韓國瑜一點基本sense都沒有，他說，韓國瑜可以不用像以往的政治人物，不過，可見韓國瑜連基本的政治敏感度、環保意識或對故宮的基本了解都沒有，只會陷入更大的困境。

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蔡詩萍指出，市長競選時尚未有市政顧問團，錯誤的判斷都能改口修正，不過，現在是總統選舉的規格，有規模完整的國政顧問團，若有任何失言，國政顧問「不可能閒在那裡啊！他不替你補都不行啊！」他直言，以故宮一次展爭議為例，國政顧問團很明顯就是在跟進、替他「擦屁股」。

蔡詩萍強調，如果韓國瑜繼續使用在競選高雄市長時的選戰策略，是非常不智的。他表示，這種狀況如果再出現個兩、三次，反而會讓大家更懷疑「你在講這些話的時候，國政顧問團有給你建議嗎？」蔡詩萍認為，即興式打法已經沒有效了，只會讓選民覺得你在玩舊招。

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