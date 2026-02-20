為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高鐵搶座男被起底這身分與黑歷史 事後急鎖帳號、退追柯文哲

    2026/02/20 19:21 即時新聞／綜合報導
    黃男高鐵自由座插隊佔座的行為遭網友PO上網，結果其牙醫身分與黑歷史被全數起底。（擷取自Threads）

    黃男高鐵自由座插隊佔座的行為遭網友PO上網，結果其牙醫身分與黑歷史被全數起底。（擷取自Threads）

    近日一則貼文引發公憤，有網友指控一名男子在高鐵自由座插隊佔座行為。這起原本看似尋常的乘車糾紛，卻在網友的肉搜下，男子的身分和過往黑歷史悉數被起底，事發後，黃男政治嫁禍等的各種混淆視聽行為也讓事件持續延燒，引發網友熱議。

    網友近日於Threads發文抱怨，她搭高鐵正等候進入自由座車廂時，所有人皆排隊等候上車，突然有名男子從對號車廂方向直接插入隊伍，撞開排隊的人龍進車廂佔位，之後疑似他的女友再緩慢步行過來入座並向該男子道謝。原PO當下對該男子的惡劣態度感到不滿，但礙於高鐵工作人員權限有限，故而只能上網抒發。

    這起貼文曝光後迅速引發公憤，神通廣大的網友隨即肉搜出這名男身分，確認對方為經營多家診所的黃姓牙醫，並且曾經爆出職場疑似性騷擾、醫療疏忽、不讓座孕婦等黑歷史。

    同時也有人指出，黃男在插隊搶自由座的事件發生前原有追蹤柯文哲，令人意外的是，在搶座事件擴散後，黃男卻迅速取消追蹤民眾黨相關人物，轉而追蹤賴清德、蔡英文等綠營政治粉專，但又被抓包忘了取消追蹤館長與Cheap。意圖引導風向、轉嫁負面印象，刻意禍水東引、混淆視聽的後續操作，也讓網友直呼簡直荒謬絕倫。

    紛至沓來的爆料也引發網友熱議，紛紛留言諷刺，「大過年就看到小草業力引爆，缺德的人別鐵齒，都是自己造作來的啦」、「自以為是霸道總裁」、「柯文哲最看不起牙醫了，還支持柯文哲」、「自己也知道非常丟臉嗎，這種潑髒水到別人身上，抹黑、嫁禍給別人的行為不只是很草，也很柴膩死」、「不是清清白白嗎？為什麼要删呢？」、「真的是欲蓋彌彰」、「Threads是有沒有要讓人離開座位去上個廁所，一波波高潮迭起」。

    相關新聞

    鑽漏洞從對號車廂搶入佔自由座 高鐵：影響秩序可通報

    黃男遭肉搜後退追柯文哲，轉而追蹤民進黨政治人物的嫁禍行為，也讓這起事件再次引發熱議。（擷取自Threads）

    黃男遭肉搜後退追柯文哲，轉而追蹤民進黨政治人物的嫁禍行為，也讓這起事件再次引發熱議。（擷取自Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播