高鐵搶座男被起底這身分與黑歷史 事後急鎖帳號、退追柯文哲

近日一則貼文引發公憤，有網友指控一名男子在高鐵自由座插隊佔座行為。這起原本看似尋常的乘車糾紛，卻在網友的肉搜下，男子的身分和過往黑歷史悉數被起底，事發後，黃男政治嫁禍等的各種混淆視聽行為也讓事件持續延燒，引發網友熱議。

網友近日於Threads發文抱怨，她搭高鐵正等候進入自由座車廂時，所有人皆排隊等候上車，突然有名男子從對號車廂方向直接插入隊伍，撞開排隊的人龍進車廂佔位，之後疑似他的女友再緩慢步行過來入座並向該男子道謝。原PO當下對該男子的惡劣態度感到不滿，但礙於高鐵工作人員權限有限，故而只能上網抒發。

這起貼文曝光後迅速引發公憤，神通廣大的網友隨即肉搜出這名男身分，確認對方為經營多家診所的黃姓牙醫，並且曾經爆出職場疑似性騷擾、醫療疏忽、不讓座孕婦等黑歷史。

同時也有人指出，黃男在插隊搶自由座的事件發生前原有追蹤柯文哲，令人意外的是，在搶座事件擴散後，黃男卻迅速取消追蹤民眾黨相關人物，轉而追蹤賴清德、蔡英文等綠營政治粉專，但又被抓包忘了取消追蹤館長與Cheap。意圖引導風向、轉嫁負面印象，刻意禍水東引、混淆視聽的後續操作，也讓網友直呼簡直荒謬絕倫。

紛至沓來的爆料也引發網友熱議，紛紛留言諷刺，「大過年就看到小草業力引爆，缺德的人別鐵齒，都是自己造作來的啦」、「自以為是霸道總裁」、「柯文哲最看不起牙醫了，還支持柯文哲」、「自己也知道非常丟臉嗎，這種潑髒水到別人身上，抹黑、嫁禍給別人的行為不只是很草，也很柴膩死」、「不是清清白白嗎？為什麼要删呢？」、「真的是欲蓋彌彰」、「Threads是有沒有要讓人離開座位去上個廁所，一波波高潮迭起」。

