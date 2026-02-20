奪命冰湖！貝加爾湖冰裂「吞車」 7中國遊客葬身18公尺深淵

2025年1月1日，遊客在貝加爾湖畔欣賞湖景。（美聯社檔案照）

俄羅斯貝加爾湖20日發生嚴重旅遊意外，一輛載有中國遊客的車輛因冰面破裂墜入湖中，造成7人溺斃死亡、1人逃生。這是2026年1月以來，貝加爾湖地區第2起涉及中國遊客的致命事故。

當地時間20日下午2時左右，一輛俄製UAZ廂型車在貝加爾湖奧利洪島北部霍博伊角附近行駛時，突然墜入寬約3公尺的冰縫，車輛迅速沉入18公尺深的湖底。車上共載有9人，包括8名中國遊客及1名俄羅斯司機。根據目擊者描述，車輛從冰裂處緩緩沉入水中，約一分鐘內整輛車便消失在冰冷的湖水中。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯緊急情況部伊爾庫次克州分局在社群媒體發布消息表示，救援人員使用水下攝影機進行勘查後，發現7具遺體。

中國駐伊爾庫次克總領事館20日證實，遇難者均為中國公民，其中1名遊客在車輛沉沒前成功逃生。俄羅斯司機目前仍下落不明，俄方救援部門正在極寒環境中持續搜尋，但因冰層複雜、車輛迅速沉沒，搜救難度極大。

伊爾庫次克州州長柯布澤夫（Igor Kobzev）表示，事發路段並未獲准開放通行，肇事車輛屬違規駛入。目擊者稱，司機發現冰面裂縫後未停車繞行，反而試圖加速通過，直接導致事故發生。

俄方已就此事件立案調查，初步調查方向指向「過失致死」。另有消息指出，肇事司機可能無合法駕照，車輛屬非法營運。

貝加爾湖位於西伯利亞南部，蒙古以北，是世界上最深的淡水湖，冬季湖面結冰後成為熱門旅遊景點。冰面會形成晶瑩剔透的冰柱，並因冰層下的波浪產生獨特的破裂聲響，吸引大量遊客，其中以中國遊客居多。

當地政府會在結冰湖面上設置特定冰上道路，進行監控並根據條件開放特定車輛通行。在其他區域駕駛車輛則被明令禁止。

然而，今年冬季氣溫偏暖，導致貝加爾湖冰層變薄、裂縫增多，積雪覆蓋更進一步掩蓋潛在危險。事發地點位於奧利洪島「三兄弟岩」附近，事發前一天仍有遊客前往該地遊玩。

這已是2026年1月以來貝加爾湖地區第2起涉及中國遊客的致命事故。今年1月28日，一輛載有遊客的汽車在貝加爾湖冰面上翻車，造成1名中國籍遊客死亡、4人受傷。俄方調查發現，該起事故司機同樣無駕照。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法