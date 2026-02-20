神秘巧合！ 旗山天后宮國運籤與大甲鎮瀾宮同一支 都是中上籤

大年初四高雄旗山天后宮抽出的國運籤，與台中大甲鎮瀾宮昨夜抽出馬年象徵國運籤的人口籤內容一模一樣。（旗山天后宮提供）

高雄旗山天后宮今天（20日）初四抽出馬年國運籤：「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」，竟與台中大甲鎮瀾宮抽出的國運籤相同，可謂是神祕巧合。

台中大甲鎮瀾宮昨（19）日深夜11點，由董事長顏清標擲筊，抽出馬年4支「四季籤」，其中，象徵國運籤的人口籤最受矚目，顏清標在媽祖前跪下，經過多次擲筊，抽出「中上」國運籤:「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」。

請繼續往下閱讀...

對此，台灣省陽宅教育協會理事長周建男解籤說，今年的國運是撥亂反正，面對多元領域，創意突破是速度很快的一年，必須要亂中求序，要有共識，提升民氣，創造祥和社會。

無獨有偶，旗山天后宮管委會主委葉冠億今（20）日初四上午9點，虔誠向天后宮天上聖母擲筊請示，抽出的國運籤詩竟然也是「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」，與大甲鎮瀾宮一模一樣。

旗山天后宮指出，此籤屬於「先憂後吉、穩中求進之象」、「先審慎、後開展」，寓意來年國運走勢雖有挑戰，但終能逢凶化吉、轉危為安。「欲去長江水闊茫」比喻國際局勢遼闊而變動難測，象徵今年全球經濟、地緣政治仍多波動，台灣如同行於廣闊江面，須審慎判斷方向，不可躁進；第二句「行船把定未遭風」，關鍵在「把定」，只要掌舵穩健、政策方向明確，雖有暗流，卻可避開大風大浪。

第三句「戶內用心再作福」，重在「戶內」，意指應先安內而後攘外，政府與民眾若能腳踏實地、累積實力，將為後勢鋪路；最後一句「看看魚水得相逢」，魚水象徵君民相得、合作共榮，也象徵兩岸或國際關係出現和緩契機。

對於解籤人稱今年國運是撥亂反正，行政院長卓榮泰今天在台中拜廟祈福時說，神明的啟示，接下來就是要國人來努力，他希望台灣不要亂，就不用「撥」，而且不要亂，就會非常的有秩序；新的一年，大家往好的方向想，往好的方向做，「我們也會往好的方向走！」

以上為民俗說法 僅供參考

大甲鎮瀾宮昨夜抽出的馬年人口籤（國運籤）與旗山天后宮抽出的國運籤文一字不差。（大甲鎮瀾宮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法