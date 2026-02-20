2/20 大樂透、今彩539頭獎皆1注獨得！獎落桃園、新北

2月20日開獎的大樂透及今彩539頭獎均開出1注。（本報合成）

2月20日開獎的大樂透頭獎開出1注，由桃園市觀音區草新里大觀路二段165號的「日王旺彩券行」開出，今彩539頭獎也開出1注，由新北市林口區林口路32號的「林口幸運來彩券行」開出；春節大紅包開出26組，小紅包開出50組。

第115000021期大樂透中獎號碼「13、15、18、24、33、49，特別號：10」。頭獎1注獨得，可得2億809萬985元；貳獎開出1注，可得530萬8557元；參獎共115注中獎，每注可得4萬9712元；肆獎共272注中獎，每注可得1萬3511元；伍獎共5409注中獎，每注可得2000元；陸獎共7350注中獎，每注可得1000元；柒獎共7萬5291注中獎，每注可得400元；普獎共9萬6168注中獎，每注可得400元。

第115000021期49樂合彩中獎號碼為「13、15、18、24、33、49」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共166注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2871注中獎，每注可得1250元。

第115000045期今彩539中獎號碼為「04、11、22、23、27」。頭獎開出1注，每注可得1000萬元；貳獎共516注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬6569注中獎，每注可得300元；肆獎共16萬7675注中獎，每注可得50元。

第115000045期39樂合彩中獎號碼為「04、11、22、23、27」。四合共開出8注，每注可得21萬2500元；三合共492注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6707注中獎，每注可得1125元。

第115000045期3星彩中獎號碼為「135」。壹獎共163注中獎，每注可得5000元。

第115000045期4星彩中獎號碼為「8152」。壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

第115000017期大樂透春節大紅包中獎號碼「05、06、15、20、21、31、36、39、40」，春節小紅包「33」。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出26組，總中獎注數32注，其中21組為單注獨得，另有4組由2注平分，1組為3注；小紅包開出50組，總中獎注數為76注，其中32組為單注中獎，13組為2注均分，4組為3注均分，1組6注均分。

大紅包累計開出250組、剩餘230組，小紅包累計開出374組、剩餘416組。下期（2月21日）持續加開。

相關連結請見︰

「大樂透春節加碼大紅包．小紅包」開獎結果

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

