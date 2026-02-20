另起爐灶！ 美研擬每年砸630億另創「新世衛」

美國批評世衛過度傾向中國，假裝台灣不存在，導致全球6年前錯失防範武漢肺炎擴散的先機，憤而退出世衛。（路透檔案照）

《華盛頓郵報》19日獨家披露，美國正式退出世界衛生組織（WHO）後，川普政府研擬每年撥款約20億美元（約630億台幣），重建一套取代世衛的全球公衛系統，包括實驗室、數據共享網路和快速反應系統等，以發揮全球疾病和疫情監測功能，但這筆花費是美國目前每年付給世衛會費的3倍。

川普認為，世衛過度傾向中國，已失去中立性與公信力，尤其在武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）爆發時忽視台灣的早期預警，錯失國際防疫先機，去年1月上任即簽署行政命令退出世衛，並在上月22日正式退出。

請繼續往下閱讀...

3名知情的川普政府官員透露，華府現提議每年撥款給衛生與公共服務部20億美元，複製一套世衛的運作系統和能力，以取代世衛目前為美國提供的作業，並將以美國與各國的雙邊協議為基礎，將覆蓋範圍擴大到數十國。

為了籌建一個美國主導、與世衛抗衡的機構，美國衛生部已在最近幾週向白宮管理及預算局申請這筆資金。據了解，在退出世衛前，美國每年繳納約6.8億美元（約214億台幣）的會費和自願捐款，且這筆捐款通常超過其他成員國捐款的總和，約佔世衛年度37億美元總經費的15％至18％。美國衛生部發言人尼克森僅表示，該機構「正與白宮合作，透過審慎的跨部門流程，探討全球衛生和對外援助的未來發展方向，首要目標是保護美國民眾」。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院衛生安全中心主任、曾在拜登政府擔任防疫顧問的英格萊斯比（Tom Inglesby）表示，這項措施成本高昂，而且不太可能達到世衛的覆蓋範圍，「花費2到3倍的成本去創建我們已擁有的資源，從財政管理的角度來看完全沒有意義」。他強調，美國將無法獲得像在世衛那樣高品質或廣泛的訊息，也無法擁有美國曾擁有的影響力，與其試圖用「無法建構的東西」來創建新世衛，華府應明確尋求世衛改革，並重新與世衛展開合作。

曾擔任已被川普解散的美國國際開發總署（USAID）全球衛生助理署長的哈佛醫學院教授葛文德表示，創建「新世衛」的提議是在川普政府大幅削減預算之後提出，而預算削減已帶來後果，「我們花費的資金比當初投入世衛的資金還要多，卻要創建一個不太可能存活下來的機構，而且肯定只能取得我們與全世界攜手合作所取得成就的一小部分」。他也提到，世衛提供美國不具備的全球通行證，包括中國和俄羅斯等通常不會直接與美國分享衛生數據的國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法