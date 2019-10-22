坦言藍營失去很多朋友 朱喊：把不表態的民眾爭取回來

2019-10-22 12:44

〔記者陳心瑜／新北報導〕前新北市長朱立倫今天陪新北市第二選區立委參選人黃桂蘭，至蘆洲湧蓮寺、保和宮參拜。朱立倫受訪指出，過去半年國民黨失去很多朋友，因此要努力化敵為友，爭取更多支持，他也認同國民黨總統提名人韓國瑜，對蔡政府重大政策提出批評，包括高鐵南移、一例一休以及陳同佳案等，都是對的方向，但要用更精確的方式，講得更清楚，讓民眾更有感。

朱立倫說，現在國民黨最重要的是轉化未表態的選民成為支持者，過去半年失去很多朋友支持，所幸從民調可以看出，是轉為未表態、不願表態或不表示支持，但未轉向支持綠營，因此要努力化敵為友。

至於韓國瑜近日民調低迷，可能上演換柱2.0？朱立倫重申，現在唯一要努力的，就是把不表態的民眾爭取回來，多交朋友、海納百川、廣結善緣、化敵為友，才能爭取勝選，因為民進黨支持度並沒有增加，反倒國民黨流失很多支持者，成為不表態的一群，因此這群不表態的民眾，是努力目標。

朱立倫也說，總統、立委候選人不管是下鄉跑行程或任何方式，任何的努力都是有幫助的，他也認同韓國瑜挑戰蔡政府政策的方向，一例一休造成中小企業和勞工朋友非常多困擾，但是要修正、堅持週休二日，在彈性放假原則下調整，並不是要廢除週休二日，但是要彈性放假；而高鐵南延，關鍵在於建立大南部地區軌道運輸系統，不一定是要高鐵，以新北三環三線為例，就是用好的捷運系統，將串聯台北、新北和桃園，連結在一起。

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