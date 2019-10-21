國民黨嗆小英「中共代理人」 這邏輯讓網友都傻眼怒轟！

2019-10-21 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕港女命案凶嫌陳同佳主動要求到台灣投案，引發外界對於港府背後動機的諸多質疑，陸委會則呼籲台港必須在「司法互助」的前提下，將陳同佳送往台灣。不過國民黨趁此機會在臉書狂批蔡英文政府喪失主權，更酸蔡英文是中共代理人，反而讓網友對國民黨言論相當憤怒，紛紛留言灌爆。

國民黨臉書發文砲轟蔡英文「放棄司法主權」、「喪失主權」，也指責內政部長徐國勇的「屬人主義優先」是不了解香港法律的大笑話。國民黨強調，能法辦陳同佳的正道就是讓他來台歸案，中華民國的司法管轄權才得以彰顯，才是維護主權。

國民黨繼續批評，他們認為民進黨政府在政治考量下，將罪犯拒之於外，是自願放棄國家的公平正義、司法主權。國民黨甚至指責蔡英文「不捍衛主權」、「不捍衛正義」，是天字第一號「中共代理人」。

此話一出許多網友全都看傻了，紛紛留言怒轟「阻擋中共代理人法案的政黨，出來指責他人，不覺得演過頭了嗎？」、「你們國民黨哦，整個變成中共代理黨了！以後都不會投國民黨，太可怕！」、「人家不給你就不給，人家要給就要收？是怎樣？矮化主權？台灣區4 ni？司法互助簽了再說！」、「為什麼要指控你們自己？？為什麼要自打嘴巴？」、「先搞清楚事情的始末再出來講話好不好，不要每次都出來自己討洗臉可以嗎？」、「把別人放進來，反而才有可能變成國民黨口中的中共代理人」。

國民黨臉書全文

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