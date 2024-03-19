盧秀燕：評估民間建案申蓋 要求提供共享車位

台中已有商辦大樓釋出停車位，做為共享車格。（市府提供）

2024/03/19 22:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為滿足停車需求，台中市致力提升共享車格，全市已有13處民間商辦及住宅大樓提供逾1500個共享停車格，台中市長盧秀燕今天指出，將評估民間建案申蓋時，要求提供共享車位給公共使用。

盧秀燕並指出，因水湳經貿園區未來是台中高度發展的區域，都發局已廣徵意見評估，在該區都市計畫通盤檢討草案研擬納入共享車位資源。

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台中市汽車數逾110萬，約有15萬停車格，交通局長葉昭甫指出，近5年來經興建停車場及路外停車格，約增逾2萬個停車格，仍不敷使用，另致力提升共享車格，鼓勵公有機關學校在下班放學時段，開放停車位供民眾使用，目前已有4局處釋出782個停車格共享使用，另有118個機關學校有意跟進。

另也鼓勵民間私場域提供共享車位，目前已有12處商辦釋出1514個停車位，另南屯區有一處集合式大樓開放29格供共享使用，均由市府核給停車場登記證可停車收費。

盧秀燕說，台中這幾年增建的停車位增加數全國數一數二，但仍不夠用，交通局必須「擠出」更多停車格，她希望尋求市民支持與諒解，市府會評估視區域發展所需，在民間提建設案都市計畫審查、環境影響評估時要求多蓋停車格，供公共使用，就算建商反彈增加成本，該做的事還是要做，尤其若開發固然帶來地方繁榮，但也會形成停車熱區，促都發局、交通局要合作審查，要求能善盡社會義務，若建設對社會及交通帶來衝擊，就必須回饋，就算會被罵，但她盼尋求民眾共識支持。

此外，盧秀指出，另公家機關或私人場域調撥出來的共享車格也要確保不被佔用，她促交通局與法制局研究以停車費率採累進或有罰則等，規範共享車格使用，避免白天不開走反客為主的情況。

都發局指出，水湳經貿園區細部計畫第2次通盤檢討草案，針對大型開發案訂出須留設公共停車空間，正收集各界意見中，再納入後續評估研議。

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