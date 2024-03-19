外遇中國小三退選 趙天麟近況曝：任教世新大學行管系

趙天麟分享回母校世新大學任教的近況。（翻攝自臉書）

2024/03/19 21:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨立委趙天麟去年10月遭爆有中國小三，退出今年立委選舉；又遭「民間時政監督聯盟」召集人律師張靜指控論文涉抄襲，後續經中山大學證實，抄襲指控並不成立，只有引註瑕疵。經歷過上述風波，趙天麟19日在社群發文，將自己的人生比擬為影集，分享回母校世新大學任教的近況，也揭露未來的期許。

趙天麟在臉書發文說，「我的人生如果用影集來形容，在1月31日立委任期結束後，第一季落幕；2月1日回到母校世新大學行管系任教，開始第二季的故事」。

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趙天麟提到，今天在這學期第5次上課前，他跟世新口語傳播暨社群媒體學系的李佩霖系主任吃午餐，感嘆「佩霖老師是我直屬學妹，經過29年後，學妹成為我教學上的前輩，給我很多醍醐灌頂的分享」，也恭喜口傳系繁星滿招，期待今年更多明日之星的投入。

趙天麟透露，自己教授的課程是「政府公關與社會行銷」，同學依「中央部會」、「國公營事業」、「地方政府」及「司法檢警調」分組，理論與初步資料分析後，今天開始請4大類別的專家來分享工作內容。另外，他也感謝警政署公關室許頌嘉主任，與中油公司公關處陳意楸副處長深入淺出、豐富舉例，讓同學身歷其境各政府機關的公關法門。

趙天麟說，「人生的劇本無法偷看，新一季的劇情從校園開始，51歲接續的歲月，細細品味」。

貼文一出，粉絲們紛紛留言打氣，「加油加油，從新開始不忘初衷」、「人生第二春恭喜」、「人生就像海波浪，高低起伏不由人，沉靜的時候 就是要往上衝的時候」；有頭號粉絲真情流露，「人生嗎，不是更上一層樓，就是被敲頭，此時的委員更應該點滴在心頭，做人沒回頭路，只有改變修飾，心態改變才有機會再贏回自己的人生路，加油，委員」。

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