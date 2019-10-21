走火入魔？ 韓粉精忠報韓手臂刺韓國瑜 網友看傻了

2019-10-21 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前「放韓假」到處跑選舉行程，遭不少網友在他臉書留言酸「溜之大吉，酸」，但仍有不離不棄的韓粉力挺。現在就有韓粉為表示支持，仿效刺上精忠報國的岳飛，在手臂刺上韓國瑜的Q版頭像和名言。

韓國瑜日前推出首發競選電視廣告，背景音樂就是日前他正式宣布請假參選時所吟唱的歌曲「我現在要出征」，今（21）天就有韓粉在挺韓臉書社團「韓國瑜總統後援會 前進總統府」PO照秀出身上刺青，只見他刺了韓國瑜Q版頭像、韓國瑜「台灣安全，人民有錢」、「莫忘世上苦人多」等經典名言。

該韓粉強調要送韓國瑜進總統府，並開心表示：「哈囉，哈囉，我現在要出征，我現在要出征」、「為了=（韓國瑜）=岳飛，精忠報國，雖然我刺青觀感不好，可是接地氣，2020111=（韓國瑜）520送（進）總統府」。

底下韓粉樂歪留言，「唯一支持韓國瑜！！！」、「標準模範生，希望能帶領風潮，值得鼓勵」、「中天也刻...太熱血了」，但也有理性韓粉直言，「你...會後悔」、「把韓國瑜刺在身上，一定會後悔的，後悔的話記得來回覆我」。

罷韓社團「公民割草行動」網友見狀傻眼直呼「莫忘憨粉傻子多」、「走火入魔」、「好笑了 永遠的恥辱」、「哈哈，你等明年選完被笑翻吧！」、「是精忠毀國吧？還報國？」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法