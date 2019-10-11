高雄煙火活動攤販一堆韓總機人頭 民眾傻眼覺得丟臉

2019-10-11 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕2019年屏東國慶煙火10日晚間在高屏溪畔施放，高雄市政府也舉辦「舊鐵橋草地音樂會」來「隔岸觀火」，號稱湧進13萬人次。但有高雄網友抱怨，去看個煙火卻到處都看到市長韓國瑜的人頭（看板）與韓粉車隊，讓他直呼真的「很想吐口水」。

國慶煙火睽違12年在屏東高屏溪畔施放，對面的舊鐵橋濕地公園也是絕佳觀賞景點，高市府應國慶籌委會邀請舉辦草地音樂會，與對岸遙遙呼應，被外界形容「尬場」；韓國瑜也率市府團隊與數名市議員參加活動，但他在主持天燈施放儀式後離去，沒有留在現場觀賞煙火。

一名高雄網友在10日晚間在臉書社團「公民割草行動」貼出數張照片表示，「來看個國慶煙火，攤販全都是韓總機的人頭（看板），還遇到韓總機車隊要進場，真的很想吐口水；住高雄那麼久，這次真的感受到高雄的素質變更差了，滿滿的芒果乾（亡國感），真的很丟臉！」

該網友也批評，活動會場號稱擠滿十萬人，但廁所卻完全不夠，「這個新的市府團隊真的沒有辦活動的能力！」

其他高雄網友也留言，「高雄人的榮譽感都讓韓草包給搞爛了」、「完全沒有想去，直接放棄」、「真的！而且暗某某的。」、「這輩子第一次這麼厭惡國旗」、「所以我堅持去屏東看國慶煙火，也不參加家裡前面的高雄煙火」。

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