韓台南造勢人數10萬人？ 他計算面積驚呆網友：穩了

2019-10-20 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜19日在台南舉辦請假後首場大型造勢晚會，並與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義在台上合體，主辦單位在晚間7時稱，現場人數達到10萬人。但PTT網紅「四叉貓」計算場地面積後，預估人數大約只有1萬人，網友見狀酸說，「韓導穩了啦」、「我大韓總穩了啊！」。

四叉貓19日下午16:57分在PTT發文指出，他放假時巧遇到韓國瑜在台南造勢，因此順便與韓總跑了幾場造勢活動，在永康火車站有些許的排隊人潮，但沒想到到了台南市中心的水萍塭公園時，卻看到空蕩蕩的紅色椅子。

四叉貓也拍了幾張照片驚訝直呼：「本來想進來數椅子，但是走進來一看差點崩潰QQ ，椅子排成這樣是要怎麼算啦！！！所以這次就不選椅子啦（怒），大約是8000平方公尺，還要扣掉舞台區花圃區，椅子還排的那麼鬆散，今天我預估一萬人吧」。

照片曝光後引發網友熱議，紛紛留言「欸欸好空喔～是還沒開始還是過氣了」、「這椅子排法根本破解你數法」、「老人戶外走走是好事」、「韓導穩了啦」、「台南場看起來有點慘」、「椅子越排越散484看不起韓流？」、「讓你連椅子精算師都當不成」、「台南場看起來有點慘」、「就是故意亂排不給你數啊，不然人少很難看」。

另外還有一段小插曲，有韓粉發現場子裡竟有到前副總統呂秀蓮的連署書，還寫著「支持連署呂秀蓮助韓國瑜勝選」，有韓粉認為是挑釁，警方得知後擔心會有衝突，立即派員尋找，不過當找遍現場，並沒看到任何連署書。

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