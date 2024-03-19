檢討選舉影片 王義川：同溫層在看效用不多 年輕人沒看到也不知議題

民進黨選後首場青年論壇在高雄舉行。（記者王榮祥翻攝）

2024/03/19 22:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨首場青年論壇今在高雄舉行，邀請近50名青年黨公職討論交換意見，其中針對宣傳溝通平台的檢討，政策會執行長王義川表示，從這次選舉來看，影片效用不多，同溫層在看，但相對其他不是關心政治的年輕人並沒有看到，也不知道議題。

今天的青年論壇包括民進黨政策會執行長王義川，副秘書長翁世豪、新媒體中心主任詹賀舜、青年部主任阮俊達、組織部副主任葉仁創、立委許智傑均到場，高市議員邱俊憲、林智鴻、鄭孟洳，屏東議員梁育慈、台南議員沈震東也共襄盛舉，與現場近50名青年黨公職一起討論交換意見，議題從新媒體社群經營、以及國務青人才培育、地方年輕公職活動增進互動、議員助理費提高等計畫，場面熱絡。

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王義川指出，黨部選後啟動黨務革新工作從幹部年輕化開始，再來就是宣傳溝通平台做檢討，希望與南台灣青年黨公職溝通，合作縮減黨中央跟地方的距離。王義川表示，幹部轉為年輕化，其中有何博文、李問、吳崢等，並就宣傳溝通平台做檢討，王義川說，從這次選舉來看，影片效用不多，同溫層在看，但相對其他不是關心政治的年輕人並沒有看到，也不知道議題。

許智傑指出，服務處助理越來越辛苦，甚至找助理都需27歲以下，因為年輕人點子多、且這個世代多半加入民眾黨，其實跟年輕人交流，應該不要只會教年輕人說要怎麼比較有前途，可以嘗試跟聊去哪裡玩、進而去做溝通和連結，可以引起更多共鳴。

討論會中，與會者提出的培訓以及舉辦活動部分，王義川表示，中央黨部的培訓會和地方做連結並建立回訊機制，讓參加的青年幹部學到更多，師資也會有專業講師，不會單純由黨中央部門同仁擔任。此外，青年部的「週二熬民主」活動要在中南部舉辦，組織部則要將黨內平台的整合盡速建立起來，讓許多議題可以互相流通。以及青年部可以像104媒合青年，協助黨公職廣招實習生，讓有意願的年輕人可以到地方來實習

民進黨選後首場青年論壇在高雄舉行。（記者王榮祥翻攝）

民進黨選後首場青年論壇在高雄舉行。（記者王榮祥翻攝）

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