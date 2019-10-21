若陳同佳搭機來台未上銬... 顏擇雅：馬英九敢同機？

2019-10-21 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府近期指出，在台涉入港女命案的兇嫌陳同佳有意來台自首，港府卻未回應我方提出的司法互助，國民黨藉此猛烈抨擊民進黨政府；作家顏擇雅認為，港府不願定調陳佳同是殺人犯，萬一沒上銬就搭機來台，「馬英九敢坐這種飛機嗎？」且若就這麼被港府送來台灣，往後他們也很可能將任何人送往中國。

顏擇雅今（21）日在臉書指出，不管港府怎麼操作陳同佳案，反正陳同佳已經是台灣通緝犯，國安局長邱國正在立法院已經講很清楚了，「進來就抓」這點不會改變，國民黨說法務部拒絕陳同佳來台，「但我仔細看了法務部與陸委會的發言，沒拒絕啊」，只有呼籲港府積極續押並追訴而已，這有什麼不對？所謂追訴，就是承認陳同佳是殺人犯。不承認這點，就不可能續押。

顏擇雅提到，港府因為不願在修例（修正逃犯條例）沒過的狀況下與台灣司法互助，因此拒絕承認陳同佳是殺人犯，只承認是竊盜犯，陳同佳30日出獄馬上變自由身，就算有表達來台投案的意願，怎知不會反悔？一出獄就跑掉怎麼辦？明明殺的是香港人，港府卻拒絕承認是殺人重犯，不是草菅人命嗎？

顏擇雅表示，何況還有安全問題，一個殺人犯，沒上銬，沒人押送，那班飛機誰敢坐？ 此例一開，以後殺人犯是不是都可以不上銬，沒人押送自己坐飛機？馬英九敢坐這種飛機？張善政呢，敢嗎？殺人犯自由自在坐飛機，政府難道沒嚴重失職嗎？台灣政府對港府的呼籲有何不對？

顏擇雅強調，就算跟陳同佳同飛機的旅客與機組人員一路平安好了，這件事的後續也主要是香港人要煩惱，不是台灣，要擔心此例一開，將來有許多香港人也可能「被投案」，被港府一個個送到中國境內去受審，其他過境香港包含台灣人在內的外國人，只要被中國通緝，過境香港時就可以被逮捕，然後「被投案」。

顏擇雅臉書全文

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