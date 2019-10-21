陳同佳案》港保安局今晚再稱：可在司法協作機制外處理

2019-10-21 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港人陳同佳疑在台犯下殺人案，為避免主權遭矮化，我方多次強調全案應在司法互助機制下處理。香港保安局今日晚間發佈聲明稱，陳同佳是自願自首，要求台灣應該按一般自願自首的情況處理，聲明中又指稱，「本案與刑事司法協作機制無關，事件完全可以獨立處理」。

綜合香港媒體報導，保安局聲明中聲稱，陳同佳獲釋後是自由人，去不去台灣是陳同佳的自由，「自首」是陳同佳的個人意願。聲明中聲稱，殺人案地點發生在台灣，而死者的屍體、主要證人、證物及相關證據都在台灣，台灣對案件有絕對司法管轄權，特區政府早已表明，香港現時沒有法律容許將陳同佳移送到台灣，也沒有法律與台灣進行刑事司法協作。聲明中稱，陳同佳今次是自願自首，台方應該按一般自願自首情況處理。

聲明中聲稱，如果陳同佳自首，台灣方面完全具備正式調查、問話、搜證、起訴的條件。在證據方面，若當事人及相關人士給予同意，港方可以提供，根本不存在法律障礙。

聲明中稱，陳同佳自首對於解決台灣殺人案件意味着甚麼，「到底是誰在不合常理地操作」，社會自有公論。

聲明中聲稱，香港「執法、檢控、司法政治中立，完全按所得證據行事」，對於「無中生有，憑空捏造」的說法，包括所謂的「調查不足、漠視追訴其殺人罪行」的情況、「香港有司法管轄權而不應用」等說法，港府表示深切遺憾。

相關連結請見︰

特區政府有關台灣殺人案的聲明

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