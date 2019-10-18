美對台政策會轉彎？ 學者：民主共和兩黨具高度反中共識

2019-10-18 16:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕兩岸政策協會今天舉辦「2020總統大選藍綠兩岸政策比一比」座談會。對於美國對台政策是否會轉變？台灣智庫諮詢委員董立文在會中分析，台灣與美國安全利益高度重疊，在民主、共和兩黨具高度「反中」共識下，就算共和黨的川普總統沒有連任，美國對台政策也不會轉彎。

對於美國國務院亞太局副助卿孫曉雅日前率團來台參加太平洋對話，以及前白宮發言人桑德斯、參議員克魯茲人，到近日訪台的美國在台協會主席莫健，美國官員接連接續來台，董立文強調，這顯示「美國政府現在對蔡政府非常信任」。

董立文認為，美國兩黨政治再怎麼輪換，對於美國國家利益都高度認同，尤其反映在對亞洲安全與繁榮的承諾，換句話說，即便未來川普未能連任，續任的總統也會遵循美國傳統上、強調國家利益和對亞洲安全承諾的外交政策，無論是對中或對台的政策，看起來不會轉彎，反而會按照現在既有脈絡走下去。

董立文指出，以現在美國兩黨表態參選的總統參選人來看，民主黨以華倫民調最高，她對中國的態度比川普還要強硬。至於民主黨領袖、眾議院院長裴洛西，恐怕也比川普更加反中，眾議院最近通過了香港民主與人權相關法案，但對香港問題，川普這幾天態度反而轉趨保守。

台師大政研所教授范世平也認為，即使川普不連任，也不會影響對台政策。川普前一陣子想比較軟化對中國貿易談判處理 ，民主黨就出來批判。NBA事件也是共和黨、民主黨同聲譴責中國，「反中」已是共識。

范世平強調，國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問都是留美博士，照理講應能掌握目前美國的想法，但遺憾的是，他們似乎還是把過去的經驗凌駕於對現況理解。據了解，韓陣營正在積極斡旋，讓韓國瑜訪美，不過，如果屆時沒辦法提出讓美國信賴的政策，對韓的選情未必是正面。

健行科技大學企管系教授顏建發分析，韓陣營的兩岸架構，內容是舊的，忽略兩岸大環境、美中關係已有翻天覆地的改變。美中對立已不是經貿層面，是包括安全議題在內的全面性對抗，且美國朝野態度一致。目前的美中關係緊繃，美國站在優勢地位，想要兩邊討好，是不太可能。

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