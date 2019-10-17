不滿美限制外交官須通報接觸對象 中國批違反維也納公約
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美國國務院週三發布新規，指即起要求在美中國官員，在與州或地方官員、學術或研究機構接觸時，必須向國務院進行通報。中國駐美大使館對此回應，稱美國此舉違反「維也納公約」。（資料照，路透）

美國國務院週三發布新規，指即起要求在美中國官員，在與州或地方官員、學術或研究機構接觸時，必須向國務院進行通報。中國駐美大使館對此回應，稱美國此舉違反「維也納公約」。（資料照，路透）

2019-10-17 13:56

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美國務院新規 中方官員須通報在美接觸對象

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院週三發布新規，指即起要求在美中國官員，在與州或地方官員、學術或研究機構接觸時，必須向國務院進行通報。中國駐美大使館對此回應，稱美國此舉違反「維也納公約」。

美國國務院一名高級官員16日表示，在美中國官員即日起必須向國務院通報在美的接觸對象，對象包含州或地方官員、教育或研究機構。國務院官員也指出，新規只是要求中方官員與利害關係者和美方接觸時必須通報，不須事先獲得美方同意，反觀美方外交人員在與中國的地方或省級官員，或是學術及研究機構接觸前，必須先獲得中方批准。

中國駐美大使館隨後也回應，指美國此舉違反「維也納公約」第25條，中方指公約規定，接受國應為派遣國外交團在執行職能上提供充分便利的條件，但美國卻是在做相反的動作。中國駐美大使館也指稱，美駐中外交人員受惠遠遠多於中駐美的外交人員。如2018年，美國外交官針對中國高等教育學校進行160多次訪問。

中國駐美大使崔天凱也發文質疑，前美駐中大使包可士（Max Baucus）在中國任職的3年間訪問了中國所有省份，現任美駐中大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）也有類似的計劃。崔天凱還聲稱，他在美國已待了6年半時間，卻一直未能踏遍美國每一個州。

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