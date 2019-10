不滿美限制外交官須通報接觸對象 中國批違反維也納公約

2019-10-17 13:56

美國務院新規 中方官員須通報在美接觸對象

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務院週三發布新規,指即起要求在美中國官員,在與州或地方官員、學術或研究機構接觸時,必須向國務院進行通報。中國駐美大使館對此回應,稱美國此舉違反「維也納公約」。

美國國務院一名高級官員16日表示,在美中國官員即日起必須向國務院通報在美的接觸對象,對象包含州或地方官員、教育或研究機構。國務院官員也指出,新規只是要求中方官員與利害關係者和美方接觸時必須通報,不須事先獲得美方同意,反觀美方外交人員在與中國的地方或省級官員,或是學術及研究機構接觸前,必須先獲得中方批准。

中國駐美大使館隨後也回應,指美國此舉違反「維也納公約」第25條,中方指公約規定,接受國應為派遣國外交團在執行職能上提供充分便利的條件,但美國卻是在做相反的動作。中國駐美大使館也指稱,美駐中外交人員受惠遠遠多於中駐美的外交人員。如2018年,美國外交官針對中國高等教育學校進行160多次訪問。

中國駐美大使崔天凱也發文質疑,前美駐中大使包可士(Max Baucus)在中國任職的3年間訪問了中國所有省份,現任美駐中大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)也有類似的計劃。崔天凱還聲稱,他在美國已待了6年半時間,卻一直未能踏遍美國每一個州。

The latest restrictions imposed by the US State Department on Chinese diplomats are in violation of the Vienna Convention. So far, the Chinese side does not have similar requirements on American diplomats and consular officers in China.

My good friend Ambassador Baucus visited all Chinese provinces during his three-year tenure in China. Ambassador Branstad has a similar plan. I have been here for six years and half, but I have not been able to set foot on every American state. https://t.co/ZhvankS1K8