「解放軍沒機會占領台灣」 旅美學者：一出海就全被殲滅

2019-10-14 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕旅美學者翁達瑞今（14）日在臉書反駁蘇起言論，蘇認為美中若開戰美方必敗無疑，翁提出基本常識證明蘇起是「癡人說夢」，中國陸軍只要一出海就會全數被殲滅，根本沒有機會占領台灣。

翁達瑞表示，要證明蘇起鬼扯，不需複雜的軍力分析或兵棋推演，只要基本常識就可知道美中軍事對抗，最後的結果絕對是中國慘敗，美國毫髮未傷，原因在於美國在亞洲有大量駐軍，圍堵中國的軍力往太平洋擴張，如果美中開戰，戰場當然在中國的沿海省份，不會在美國本土。

翁達瑞提到，中國沿海省份人口密度高，美軍只要轟炸京、上、廣三個都會區，就可讓一億中國人暴露在戰火之中。如果中國要讓一億美國人暴露在戰火之中，中國的空軍要轟炸五十個以上的美國城市，且美國沒有佔領中國的野心，只要能癱瘓中國的軍力就算戰勝。

翁達瑞分析，中國的軍事野心是為了領土擴張，中國的戰勝，就是要派遣大量陸軍，佔領原來不屬中國的領土，例如台灣，按照蘇起所說「中國戰勝美國」就要殲滅了美國在亞洲的駐軍，成功防衛沿海的都市，並派遣空軍轟炸為數可觀的美國城市，最後還派兵佔領台灣，這是「癡人說夢」！

翁達瑞強調，美中開戰最可能的結果，就是美軍轟炸中國沿岸城市，造成慘重的死傷，而中國的空軍則對美國本土毫無威脅。當中國人在戰火中受難的當下，美國人的日常毫不受影響，至於美中開戰後的台灣，可能會有幾顆漏網的飛彈著陸，但中國的陸軍只要一出海就會被殲滅，根本沒有佔領台灣的機會。

翁達瑞臉書全文

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