韓國瑜問「是誰矮化國家？」 律師神回：就是你自己

2019-10-10 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（10）日在高雄展覽館廣場參加升旗典禮，並在致詞時提到「亡國感」，同時批評民進黨政府，律師黃帝穎對此表示，韓國瑜稱「是誰將擁有主權與軍隊的中華民國矮化，一天到晚拿台灣和香港特區政府相提並論？」，這個人就是韓國瑜自己。

韓國瑜今在致詞時指出，最近都在談亡國感，想請問「是誰把中華民國變成這個國家？是誰在抹煞中華民國的歷史？是誰將擁有主權、軍隊、憲法的中華民國政府矮化？一天到晚拿中華民國跟香港來比較的是誰？」，他認為，民進黨政府整肅軍公教、害慘年輕人。

黃帝穎在臉書提到，韓國瑜大談亡國感，卻不敢譴責中國暴政，無視香港黑警血腥殘害年輕人，反而與中國相同基調，把責任推到蔡政府，誣指操弄亡國感，但韓國瑜進香港中聯辦後，中國官媒藉以抨擊民進黨政府，不願面對港澳「一國兩制」的成功，將韓國瑜視為「見證」一國兩制成功的人。

黃帝穎強調，台灣今天與全球文明國家同步聲援香港民主，是出於同理心與人性良知，不忍看到香港人犧牲生命、流血流淚，追求民主與尊嚴，因此台灣與世界一起捍衛民主人權的普世價值。這不是中聯辦力挺的香港政府和韓國瑜可以理解的！

黃帝穎寫道，韓國瑜踏進中國執行「一國兩制」指標機關中聯辦，這是鐵一般的事實。中國官媒藉此攻擊蔡英文政府，力捧韓國瑜見證一國兩制成功，也是鐵一般的事實。亡國感的始作俑者就是韓國瑜。

黃帝穎臉書全文

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