聽不下去？陳學聖稱「韓競辦」是小朋友 徐巧芯翻白眼

2019-10-13 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕藍營立委陳學聖近期在政論節目表示，國民黨人士長命百歲，中生代年紀介於60歲左右，他研判，韓國瑜競選總部研擬出的策略、攻防辦法，都是由年輕小朋友在負責，此話一出立刻引發鄰座的台北市議員徐巧芯翻白眼。

陳學聖11日在《年代電視台》政論節目「新聞面對面」指出，國民黨最大的問題是尊重長輩、論資排輩，所以國民黨很多中生代都已經超過60歲，還是被定義在中生代，因為長輩都長命百歲，這是一個事實，對於國民黨中央、黨政高層而言，會覺得韓國瑜派出的都小朋友，輩分歷練還不夠、走得路太短。

陳學聖提到，自己沒有深入去了解，但研判韓國瑜競選團隊大致上整個文宣的策略，包括與對手陣營的攻防辦法，是競辦裡年輕的小朋友在負責，他伸出右手比了比鄰座的徐巧芯，並強調「像巧芯這樣的」，大黨鞭曾永權則負責黨務，陳認為曾有輩分「去壓地方黨部」。

畫面被轉載至臉書社團「2020韓國瑜總統後援會（總會）」不少韓粉認為徐巧芯聽陳學聖說「年輕的小朋友」、「像巧芯這樣的」，當下被拍到翻白眼，韓粉們留言批徐「噁爛又沒有格調的面具女」、「真的越長越醜，相由心生不是假的」、「自己以為跟馬總統就很厲害，看到他講話就覺得可憐到這程度」、「這個女的，顧人怨」。

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