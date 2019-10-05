蘇起預言若蔡英文連任等因素發生 兩岸可能「地動山搖」

2019-10-05 14:20

〔記者施曉光／台北報導〕「馬英九基金會」今日舉辦「哪來的芒果乾－國安問題研討會」，馬政府時期的國安會秘書長蘇起以「『兩國論』與『中國夢』可能對撞嗎？」為題發表專題演說，他預言，如果11月香港區議會選舉結果明顯對北京不利，明年1月台灣大選蔡英文總統又連任，北京研判民進黨將長期一黨專政，美國因素重大，中國國家主席習近平又因「一國兩制」受挫，面臨國內極大壓力，兩岸「地動山搖」的可能性將遽增。

蘇起分析，北京實力今非昔比，處理美中關係、兩岸關係已經比過去更有自信，另一方面蔡英文總統又「過度自信」，自認「中共不會打」、「美國會來救」，再加上習近平有追求第三任的壓力，目前兩岸又沒有任何溝通機制可以化解誤判，美中也沒有「戰略對話」進行管理，在這幾個主客觀條件都不幸同時存在的情況下，雖然美中台3方並不希望衝突，但情勢將會脆弱到任何風吹草動都有可能觸發「地動山搖」。

蘇起指出，未來中共可能作為除了外交制裁、經濟制裁，還可能威脅動武，如果美中交易，台灣可能會被「香港化」，一旦中共真的動武，如果美國不來救，結果就是兩岸統一，或在美中交易下，讓台灣地位更加不利。

至於美國是否會來救台灣？蘇起認為，美國的意願不高，而且過去美國蘭德公司曾經評估過美中在台海交手的成本太高，而且鞭長莫及。

參與研討會「兩岸論壇」場次的淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳在書面資料中指出，台灣除了親美友日，也必須穩中和陸，基於國際政治現實，我方對美、日等作過多資源的投入，不僅會面臨一定框架受限與邊際效用遞減的影響，反而促使中共加大報復對我國家利益更大傷害損失。

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