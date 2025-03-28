同事針頭亂丟刺傷機場檢疫人員 黃瓊慧：想請假卻遭主管各種刁難

黃瓊慧在社群發文指出，有機場第一線檢疫人員指出，遭到隨意棄置、有很大感染疑慮的針頭刺傷，擔心染上愛滋病、梅毒、肝炎等傳染病或性病，受害人員在服藥後出現副作用，想請假卻遭主管各種刁難。（圖擷自臉書）

2025/03/28 08:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員黃瓊慧在社群發文指出，有機場第一線檢疫人員指出，遭到隨意棄置、有很大感染疑慮的針頭刺傷，擔心染上愛滋病、梅毒、肝炎等傳染病或性病，受害人員在服藥後出現副作用，想請假卻遭主管各種刁難，還聲稱簽呈要到疾管署長那邊才能予以准假，讓她質疑「身體不適還不能請工傷假？我們的國家是這樣對待第一線嗎？」

黃瓊慧在臉書、threads等社群發文指出，有來自防疫第一線的護理師陳情，表示本月21日遭到同事隨便丟在垃圾袋的30幾支針頭刺傷，且這些針頭抽過來自世界各地「有症狀」旅客的血液。

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黃瓊慧強調，原本血抽完後要放在專門裝醫療廢棄物的盒子內不能亂丟，這名人員卻因為同事隨便棄置亂丟，而遭有很大感染疑慮的針頭刺傷，有很大機率感染愛滋病、梅毒、B型或C型肝炎、以及各種性病或傳染病。

黃瓊慧表示，這名人員自行就醫，沒有任何疾管署北區管制中心主管陪同，一個人在急診孤立無援。醫生也立即要她服用抗愛滋、抗梅毒等性病的藥物，而且需要持續追蹤。

不料她在服藥後產生不適的副作用，包含發燒、心悸、極度倦怠等，向主管請假時卻受到各種刁難，還宣稱「簽呈到疾管署長那邊才能予以准假」。主管還說她「想法太負面了、又不一定會得愛滋」，讓黃瓊慧質疑「難道這就是所謂的精神勝利法？」

黃瓊慧也質疑，她的主管居然說她因工傷請假，必須要先請病假，而工傷假要給莊人祥簽呈？黃瓊慧對此表示「請問衛福部，我們這位護理師，疫情期間在防疫第一線，為我們攔住很多境外移入的案例，卻因為同事的疏失搞得她可能會得愛滋、服用抗病毒藥物身體不適還不能請工傷假？我們的國家是這樣對待第一線嗎？」

黃瓊慧也提到，這名人員身心受創去看精神科，整個人瀕臨崩潰邊緣，陳情時也哭訴「她還沒有結婚、還有好多地方沒有去、家裡有爸爸媽媽需要照顧」。反觀21日事發至今，亂丟針頭的同事至今還在悠哉的工作，該單位也沒有什麼調查或懲處。

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