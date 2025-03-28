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    2地區氣溫驟降越晚越冷 濕冷天氣持續5至6天

    氣象專家提醒，今日北部及東北部地區氣溫將顯著下降，且越晚越涼冷，並強調「氣溫不是緩降，是驟降！」專家也指出，北部及東半部也陸續會有局部短暫雨，且接下來5至6天都會是這樣的天氣。（資料照）

    氣象專家提醒，今日北部及東北部地區氣溫將顯著下降，且越晚越涼冷，並強調「氣溫不是緩降，是驟降！」專家也指出，北部及東半部也陸續會有局部短暫雨，且接下來5至6天都會是這樣的天氣。（資料照）

    2025/03/28 08:16

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期各地白天氣溫飆破30度，不過今天開始將陸續有鋒面通過及東北季風增強，對台灣天氣造成影響，氣象專家提醒，今日北部及東北部地區氣溫將顯著下降，且越晚越涼冷，並強調「氣溫不是緩降，是驟降！」專家也指出，北部及東半部也陸續會有局部短暫雨，且接下來5至6天都會是這樣的天氣。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日起，陸續受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部地區氣溫將顯著下降，且越晚越涼冷，低溫陡降至攝氏14至15度；中部及花蓮地區低溫估計也在攝氏16至18度之間；南部及台東地區日夜溫差大，低溫也降到攝氏17至19度，預估這樣的天氣型態至少會維持5至6天左右。

    「林老師氣象站」提到，在濕冷的情境下，下週日至下週一若溫度水氣條件配合，中部以北、宜花3500公尺以上高山也會有降雪機率，不過雪量及降雪區域較前一波來得侷限，但上山仍要注意道路結冰、溼滑情形，務必備妥裝備，保持警覺。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日鋒面通過，北台灣雲量增多，轉有局部短暫雨，氣溫驟降、愈晚愈冷；其他地區雲量略增，氣溫下降亦轉涼。

    吳德榮表示，明日北部及東半部有局部短暫雨；下週日降雨範圍擴大至中部以北，南部山區亦偶有降雨機率。鋒後南下的冷空氣，雖僅為「東北季風」等級，北台灣氣溫仍明顯下降，轉為「濕冷如冬」的天氣；「乍暖還寒」要注意調適。

    吳德榮提到，下週一至週三冷空氣略減弱，氣溫略回升。其中下週一、二華南雲系續東移，中部以北及東半部有局部雨、南部山區亦偶有降雨機率，北台灣持續濕涼。下週三華南雲系離開，大台北東側、東半部偶局部短暫雨。

    吳德榮也說明，清明連假4天的天氣，大致趨於穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。不過模式在模擬清明連假的第2、3天（下週五、六）之間，似乎有微弱鋒面掠過，帶來短暫降雨的變化。由於各國的模擬結果都不相同，具體發展仍需進一步觀察。

    「林老師氣象站」發文指出，今日起，陸續受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部地區氣溫將顯著下降，且越晚越涼冷，低溫陡降至攝氏14至15度。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，今日起，陸續受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部地區氣溫將顯著下降，且越晚越涼冷，低溫陡降至攝氏14至15度。（圖擷自臉書）

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