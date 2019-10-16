訪中談及台灣議題 薛瑞福：美將持續供台自衛武器

2019-10-16 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部印太事務助理部長薛瑞福上週訪問中國，15日在華府智庫活動中指出，由於美國剛通過售予台灣F-16V戰機，中方曾主動提及台灣議題，他則向中方重申美國政策不變，美方將基於台灣關係法，繼續提供台灣自我防衛所需。

薛瑞福：美關注港示威 憂北京採更強硬手段

綜合媒體報導，美國智庫「詹姆斯頓基金會」（Jamestown Foundation）15日舉行中國國防暨安全會議，薛瑞福（Randall Schriver）並於中午發表專題演說，針對國安局副局長陳文凡建議，美台可考慮簽署共同對抗假新聞的合作備忘錄（MOU），薛瑞福表示，不對未來可能達成的任何協議作評論，但強調台灣、美國接下來都將舉行選舉，假訊息確實是美台共同關注的領域，美台應相互交流，相互學習。

剛結束北京訪問返美的薛瑞福也透露，在和中方接觸的過程中，因為美國剛通過售予台灣F-16V戰機，中方主動提到台灣議題。薛瑞福向中方重申美國政策不變，並指由於中方的軍事現代化，以及他們創造出的威脅，美方將依據台灣關係法，持續提供台灣自我防衛所需。

針對香港議題，薛瑞福則表示，香港示威者只是要求尊重1984年中英聯合聲明所保障的基本法權利，美方也百分之百支持，這些基本權利應當得到尊重與保護。不過薛瑞福也提到，隨著香港自治程度降低，北京影響越來越大，整體趨勢令人擔憂，雖然對部分香港抗議人士採取的作法有疑慮，但美方也擔憂中國與香港當局會採取更強硬的手段來處理香港人的合法活動，對示威者下重手，將其扭曲並變得更具壓制性。

針對北韓問題，薛瑞福也呼籲中國，切實執行對北韓的制裁，並採取措施促使北韓與美國進行更具建設性的對話。

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